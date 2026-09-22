Lisa de BLACKPINK colaboró con PlayStation en un control PS5 de edición limitada con su firma visual

Sony reveló una nueva colaboración entre PlayStation y Lisa, integrante de BLACKPINK, que incluyó un control DualSense PS5 de edición limitada diseñado con elementos visuales de la artista. El lanzamiento forma parte de una colección más amplia que también incorpora ropa, gorras, bolsos, llaveros, pegatinas y un estuche para el control.

El producto se caracterizó por un diseño en color Chroma Pearl, la tonalidad favorita de Lisa, con su icónico flequillo, ojos, estrellas y las letras “LL” impresas en el touchpad del control. “Me divertí mucho añadiendo pequeños detalles que sabía que mis fans notarían”, declaró la artista en un comunicado, añadiendo que la colaboración le dio “una nueva forma de ser creativa y mostrar un lado diferente” de sí misma.

Ready to press play with Lisa x PlayStation? The Lisa Limited Edition DualSense wireless controller arrives this October. UK pre-orders go live at 10am on October 2: https://t.co/Ywoa7OkiMh pic.twitter.com/Eim2vWmH4T — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2026

Disponibilidad y precio

Según reportó NME, las preventas del control comenzarán el 2 de octubre a través de la tienda oficial de PlayStation y minoristas selectos, con lanzamiento completo el 30 de octubre a un precio de £74,99. Sony advirtió que la colaboración estará disponible en “cantidades altamente limitadas”.

Un lanzamiento coordinado con nuevo EP

La colaboración coincidió con el próximo EP en solitario de Lisa, “Press Play”, programado para el 23 de octubre, como continuación de su álbum debut de 2025 “Alter Ego”. Según el comunicado oficial, el nuevo trabajo es “una celebración de lo lejos que llegó Lisa y un recordatorio de dónde empezó todo”, con referencias a sus raíces en Tailandia.