“Elijan Chile para invertir, encontrarán un Estado dispuesto a facilitar la inversión”: El llamado del presidente Kast en la Asamblea General de la ONU

El presidente José Antonio Kast expuso este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas un balance económico de sus primeros seis meses de gobierno, centrado en las reformas impulsadas desde marzo y en un llamado directo a la comunidad internacional a invertir en Chile.

El mandatario abrió su intervención con un repaso histórico, recordando que Chile fue un caso de éxito regional durante los años 90 y principios de los 2000, gracias a políticas de estabilidad económica, apertura comercial e inversión privada.

Asimismo, sostuvo que ese rumbo se revirtió con el alza de impuestos, regulaciones y obstáculos para emprender, lo que, sumado al estallido social de octubre de 2019, se tradujo en fuga de inversión y estancamiento del empleo.

“He venido hasta este foro a contarles que Chile está de vuelta. Y no es una consigna, es la constatación de un país que hoy comienza a caminar hacia el desarrollo”, afirmó Kast, en referencia a lo que definió como los primeros seis meses de “ordenar la casa” de su Gobierno.

Kast destaca rebaja del impuesto a las empresas

En el corazón económico de su discurso, el mandatario destacó la aprobación de lo que calificó como la reforma más relevante de las últimas décadas para el país.

“Hace solo algunas semanas, Chile aprobó una reforma económica que es la más importante en las últimas décadas. Aprobamos una rebaja del impuesto a las empresas del 27 al 23%, un impuesto que desde 1990 solo venía subiendo”, afirmó.

A esa medida sumó la creación de un régimen de invariabilidad tributaria por 20 años para las grandes inversiones, la liberación temporal de impuestos para la compra de viviendas y la apertura de un mecanismo para la repatriación de capitales.

Sobre la agenda de simplificación regulatoria, Kast informó que en los primeros seis meses de gobierno ingresaron al sistema de evaluación ambiental solicitudes de inversión por más de US$ 44.000 millones, de las cuales US$ 33.000 millones ya fueron aprobadas tras años de espera, mientras otros US$ 17.000 millones se destrabaron en las instancias de definición ambiental.

Pese a esas cifras, el presidente reconoció que los resultados aún no llegan a la economía real.

“Si bien la economía aún no despega y el desempleo que angustia a miles de familias se mantiene alto, el cambio va a llegar. Los resultados tardan, pero las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha”, sostuvo.

Kast llama a inversionistas internacionales a elegir Chile

El mandatario dirigió luego un llamado a los inversionistas internacionales presentes en el foro.

“Elijan Chile para invertir. Encontrarán reglas claras que no cambian de un día para otro, tribunales que funcionan, contratos que se cumplen y un Estado dispuesto a facilitar la inversión”, afirmó.

En ese contexto, destacó el rol del país en la transición energética, al concentrar cerca de un cuarto de las reservas mundiales de litio y ser el primer productor mundial de cobre, junto con su potencial en energía solar y el papel estratégico del Estrecho de Magallanes para el comercio mundial y los futuros corredores bioceánicos entre América y Asia.

Kast también abordó el potencial económico de la inteligencia artificial: “Para nuestro país, la inteligencia artificial puede significar un crecimiento de entre el 10 y el 20% de nuestra economía. Por eso elegimos el camino que llamamos ritmo responsable, avanzar tan rápido como nuestra capacidad de administrar lo que avanzamos pueda”, señaló.

El Presidente cerró la parte económica de su intervención advirtiendo sobre el costo que los conflictos bélicos internacionales tienen para economías importadoras de petróleo como la chilena, traduciéndose en mayor inflación, tasas que no bajan, inversión postergada y menor creación de empleo a nivel global.