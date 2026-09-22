CMF multa con más de $1.000 millones a sociedad que ganó $860 millones por simular órdenes de compra y venta en la Bolsa de Santiago

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este martes que sancionó a la sociedad Asesorías e Inversiones A&C SPA con una multa de UF 25.000, equivalentes a $1.024.793.750, por infringir la Ley de Mercado de Valores, luego de determinar que la firma realizó cotizaciones ficticias con el objetivo de hacer variar artificialmente los precios de las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.

De acuerdo con la CMF, la conducta se extendió por más de dos años, entre el 13 de marzo de 2022 y el 12 de septiembre de 2024, período en el que la sociedad realizó 34.038 operaciones con acciones bajo este esquema. El organismo detalló que ese patrón le permitió a la firma obtener un beneficio de $860.062.000.

¿Cómo operaba A&C con las cotizaciones ficticias?

El mecanismo detectado por la CMF funcionaba de manera relativamente simple, aunque efectiva. A&C ingresaba órdenes de compra o venta de acciones que eran canceladas en un plazo muy breve, de apenas segundos, sin ninguna intención real de que esas órdenes se concretaran. Esas posturas actuaban como un señuelo dentro del sistema bursátil.

Cuando algún otro participante del mercado igualaba o mejoraba esa postura señuelo, A&C procedía a cancelarla de inmediato e ingresaba una orden en sentido contrario, lo que sí materializaba una operación real de compraventa.

De esa forma, la sociedad se beneficiaba de la distorsión de precios que ella misma había generado previamente en el libro de órdenes.

CMF apunta a manipulación de precios y cotizaciones ficticias

Según explicó el ente regulador, ese comportamiento vulnera dos normas específicas de la Ley de Mercado de Valores.

Por un lado, prohíbe la manipulación de precios, entendida como cualquier acción destinada a estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los valores negociados, con el objetivo de proteger el mecanismo de libre formación de precios.

Por otro, prohíbe las cotizaciones ficticias, es decir, las órdenes falsas o fingidas de compra o venta, que buscan resguardar la veracidad de la información que circula en el sistema bursátil y la confianza de los inversionistas en que las posturas visibles en el mercado reflejan un interés real de negociar.

Investigación de la CMF se inició en 2024

El proceso se originó a partir de una denuncia que la propia Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF presentó ante la Unidad de Investigación del organismo en 2024, la que fue posteriormente complementada en 2025.

A partir de esos antecedentes, el fiscal a cargo abrió una investigación formal para determinar si los hechos denunciados constituían una infracción a la normativa vigente.

Según consta en la resolución, Asesorías e Inversiones A&C SPA opera habitualmente en la Bolsa de Comercio de Santiago, donde, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, invirtió en 61 títulos accionarios distintos por un monto total de $2.295.400 millones.

Las operaciones reprochadas por la Comisión fueron ingresadas directamente por la sociedad en los sistemas de la bolsa, mediante un contrato de ruteo directo de órdenes suscrito con las corredoras BTG Pactual y Tanner Corredores de Bolsa.