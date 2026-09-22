Keiko Fujimori dice que Perú se unió al Escudo de las Américas por su “compromiso” con el combate al crimen

(CNN en Español) – La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo este martes ante la Asamblea General de la ONU que su país decidió unirse al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos, por su “compromiso” con el combate a los grupos criminales que operan en el continente.

“El Perú se ha incorporado recientemente al Escudo de las Américas como muestra de su decidido compromiso de trabajar conjunta y coordinadamente con nuestros socios en este desafío de altísima prioridad”, señaló la mandataria.

Perú formalizó su unión al Escudo de las Américas durante la reciente gira que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo por algunos países de Sudamérica, incluyendo Colombia, Ecuador y Perú.

Durante su mensaje ante la Asamblea General de la ONU, recién inaugurada este martes, Fujimori también insistió en que el combate a las organizaciones delictivas será una de las prioridades de su administración.

“En el Perú, vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramando que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley. Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente, si es que a la vez no desarrollamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo”, argumentó.