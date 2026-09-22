Presidente Kast critica a la ONU y pide reformar el Consejo de Seguridad: “No ha estado a la altura”

El Presidente José Antonio Kast cuestionó el funcionamiento actual de Naciones Unidas y llamó a impulsar una reforma al Consejo de Seguridad, durante su primera intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

En uno de los pasajes centrales de su discurso, el mandatario afirmó que el organismo internacional “no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos” y sostuvo que su estructura requiere cambios para responder a los conflictos actuales.

“No es posible mantener vigente el orden mundial del año 1945 en el mundo del año 2026”, afirmó Kast.

Kast pide reformar el Consejo de Seguridad

El Presidente cuestionó que parte de la institucionalidad de Naciones Unidas conserve una estructura diseñada tras el término de la Segunda Guerra Mundial.

“Un Consejo de Seguridad que refleja el escenario político de 1945, no del año 2026. Una burocracia que crece hacia adentro (…) Una proliferación de agendas que, por muy nobles que parezcan, han terminado por desplazar aquello que esta organización se comprometió a hacer en su carta fundamental: mantener la paz, proteger la vida y defender la libertad de los pueblos”, señaló.

Kast aseguró que Chile mantiene su compromiso con Naciones Unidas, pero sostuvo que esa posición también exige demandar cambios en su funcionamiento.

En ese contexto, planteó tres reformas: reducir la burocracia y concentrar los recursos en las áreas donde existen vidas en riesgo; suspender agendas que no sean prioritarias; y reformar el Consejo de Seguridad.

“Reformar el Consejo de Seguridad, no como un gesto simbólico, sino como una condición para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas”, afirmó.

El jefe de Estado también cuestionó la capacidad de respuesta del organismo frente a las guerras actuales y sostuvo que sus efectos económicos alcanzan incluso a países alejados de los conflictos.

“Naciones Unidas tiene un rol que jugar y lo tiene que hacer con el carácter y la energía que hasta hoy no hemos visto”, expresó.

Venezuela y su “oportunidad histórica”

Durante su intervención, Kast también abordó el escenario político de Venezuela y la relación de Chile con ese país.

El mandatario señaló que se han abierto nuevas posibilidades de acercamiento y sostuvo que Chile busca reconocer los cambios que, a juicio de su Gobierno, se han producido, sin adoptar un alineamiento incondicional.

“Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con sus millones de hijos dispersos por todo el continente que sueñan con regresar a su patria”, afirmó.

Kast agregó que Chile está dispuesto a prestar apoyo durante ese proceso y aseguró que, después de décadas de tensiones, existe interés regional en que la situación venezolana llegue a un desenlace favorable.

El llamado de Kast ante el avance de la inteligencia artificial

Otro de los ejes internacionales de la intervención fue el avance de la inteligencia artificial, tecnología que Kast definió como una de las más poderosas desarrolladas por la humanidad.

“No es solo un asunto técnico que podamos delegar en los expertos, es un desafío ético y es también una cuestión geopolítica”, aseguró.

El Presidente defendió para Chile un modelo que denominó “ritmo responsable”, bajo la idea de avanzar en innovación de acuerdo con la capacidad del país para administrar sus efectos.

También planteó que Naciones Unidas debería asumir un papel en la discusión internacional sobre esta tecnología.

“Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre tecnología, esa tecnología que va a decidir este siglo”, sostuvo.