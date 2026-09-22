Biministro Mas anuncia paquete ProPyme para octubre con foco en gradualidad tributaria: “Necesitamos incentivar que las Pymes crezcan y que generen más empleos”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, concurrió este martes ante la Comisión de Economía del Senado, donde entregó un diagnóstico sobre el panorama económico y laboral del país y repasó las medidas que el Gobierno impulsa para reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo.

El biministro planteó que el país atraviesa un momento complejo, con la actividad perdiendo fuerza, un mercado del trabajo golpeado y presiones adicionales provenientes del exterior: “Chile lleva años creciendo menos de lo que podría”.

En esa línea, Mas responsabilizó en parte a reformas anteriores que, dijo, terminaron generando un menor crecimiento y un desempleo que se mantiene en los niveles más altos de los últimos años.

A ese diagnóstico sumó una serie de golpes externos que han afectado a distintos rubros productivos, como el fenómeno de El Niño, que impacta a la pesca, la minería y la agricultura; la caída en las leyes del cobre; y el conflicto en Medio Oriente, que ha encarecido los combustibles.

Daniel Mas destaca cifras de empleo y crecimiento

Pasando al terreno de los resultados, Mas puso cifras sobre la mesa: 54.300 contratos generados gracias a los subsidios de empleo del Gobierno y una confianza empresarial que en agosto llegó a 48 puntos.

“El objetivo es que Chile vuelva a crecer de manera sostenida para generar más empleo, más oportunidades y más inversión”, afirmó.

“Estamos soñando que Chile volverá a crecer 4% y queremos que el Estado sea un Estado facilitador y no un obstáculo para quienes quieran emprender, pero los empleos los crean los privados y para eso nosotros creamos las reglas”, añadió.

Sobre el desempleo, el biministro enumeró seis instrumentos con los que el Gobierno busca reactivar la contratación, con $79.800 millones comprometidos y 46.100 puestos proyectados.

A ese esfuerzo se suman programas de los gobiernos regionales, el DS27 de Vivienda, iniciativas de Obras Públicas y la Cruzada por el Empleo que impulsan la CPC e Inacap. En conjunto, estas iniciativas elevan el potencial combinado a 131.850 puestos de trabajo.

Biministro apunta a la tramitación ambiental como freno a la inversión

Uno de los frenos que identificó fue la lentitud de la tramitación ambiental de los proyectos de inversión.

“Esa mala política pública hay que corregirla, no podemos demorarnos lo que nos estamos tardando en el proceso porque solo la judicialización se demora 18 meses y estamos dejando de ser competitivos frente a otros países”, sostuvo.

En esa línea, proyectó que el Modo Empleo sumaría 50 mil cupos más hacia diciembre y otros 150 mil durante el próximo año, en la medida en que arranquen los proyectos que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Daniel Mas pone foco en las Pymes

El biministro dedicó buena parte de su intervención a las Pymes, que representan cerca de 47% del empleo nacional.

“Ninguna respuesta al desempleo estaría completa si no pasa por ellas”, advirtió, antes de describir los obstáculos que enfrentan para crecer: plazos de pago extensos, dificultades para acceder a financiamiento, trámites de formalización engorrosos y un salto brusco en su carga tributaria apenas superan cierto tamaño: “Las condenamos a seguir siendo Pymes para siempre”, resumió.

Para abordar ese problema, mencionó dos herramientas ya en marcha: la plataforma Pyme Ágil y la firma electrónica avanzada, esta última todavía en trámite en el Congreso.

El anuncio más concreto llegó al final. En octubre, el Ejecutivo presentará un paquete legislativo bautizado ProPyme, que buscará suavizar los saltos de carga tributaria que hoy afectan a las empresas cuando crecen: “Necesitamos incentivar que las Pymes crezcan y que generen más empleos”, afirmó Mas.