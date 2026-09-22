Emiten alarma por lluvias intensas en varias regiones del país: ¿Qué zonas se verán afectadas por el sistema frontal y cuándo?

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica por lluvias intensas que afectarán tres regiones del país.

Desde el ente detallaron que se trata de precipitaciones intensas con isoterma cero alta que se presentarán desde la mañana del miércoles 23 hasta la mañana del jueves 24 de septiembre.

¿En qué regiones y zonas lloverá?

Región de La Araucanía (Precordillera, Cordillera).

Región de Los Ríos (Valle, Precordillera, Cordillera).

Región de Los Lagos (Cordillera Costa, Precordillera, Cordillera Austral).

¿Cuánta lluvia se prevé?

¿Qué es una alarma meteorológica?

A diferencia de un aviso o alerta, una alarma es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

Alerta meteorológica por lluvias

La DMC también emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas desde la región del Maule hasta Los Lagos.

A diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.