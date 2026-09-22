Cobre se mantiene estable por sobre los US$ 6,7 la libra por segunda sesión consecutiva tras el salto del lunes en Londres

El precio del cobre cerró este martes en US$ 6,71 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con un alza marginal de 0,06% respecto de la jornada anterior, según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En dólares por tonelada métrica, el contado se ubicó en US$ 14.797.

El resultado de este martes consolida el salto de 1,78% registrado el lunes, cuando el metal alcanzó su mayor nivel en semanas al superar los US$ 6,7 la libra. Con este cierre, el cobre acumula dos jornadas consecutivas sobre ese umbral.

El contrato a futuro a tres meses cerró en US$ 6,70 la libra, con un alza de 0,20%. Los contratos con vencimiento en diciembre de 2027 y diciembre de 2028 se ubicaron en US$ 6,71 y US$ 6,72 la libra, respectivamente, ambos con incrementos de 0,27% en la jornada.

El promedio mensual del cobre a la fecha subió a US$ 6,55 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,51 registrado el mes anterior.

El promedio anual llega a US$ 6,08 la libra, un alza de 40,44% respecto de igual período de 2025, de acuerdo con las cifras de Cochilco.

Cobre también sube en Nueva York y Shanghái

En la Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX), el cobre de alta pureza para entrega en septiembre cotizó en US$ 6,69 la libra, con niveles crecientes hacia los contratos más lejanos, hasta US$ 7,03 la libra para agosto de 2027.

El promedio de agosto para la primera posición en esa plaza se mantuvo en US$ 6,59 la libra.

En la Bolsa de Futuros de Shanghái, los cátodos de cobre para entrega en octubre se transaron en US$ 7,53 la libra, cifra que incluye impuestos. El promedio de cierre de agosto en la bolsa asiática fue de US$ 7,27 la libra, con un tipo de cambio de 6,7007 yuanes por dólar.

Inventarios de cobre bajan en Londres

Los inventarios de cobre en Londres bajaron 1.625 toneladas hasta 254.250 toneladas entre el 21 y el 22 de septiembre, una caída de 0,64% que revierte parte del alza registrada el día anterior.

En Nueva York, los inventarios de COMEX subieron levemente, con un incremento de 572 toneladas hasta 696.776 toneladas, un alza de 0,08%.

Los inventarios de la Bolsa de Futuros de Shanghái no registraron actualización respecto del boletín anterior y se mantienen en 56.073 toneladas al 18 de septiembre, tras el alza de 2,36% reportada la semana previa.

Entre los otros metales transados en Londres, el níquel lideró las alzas con un incremento de 1,77% hasta US$ 16.410 por tonelada, seguido por el plomo, que subió 1,01% hasta US$ 1.909.

En contraste, el aluminio retrocedió 0,63% hasta US$ 3.242, el zinc cayó 0,30% hasta US$ 4.006 y el estaño bajó 0,07% hasta US$ 53.745. El carbonato de litio se mantuvo en US$ 18,95 por kilogramo, sin variación por segunda semana consecutiva, según cifras del Banco Central.