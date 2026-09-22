Pérez Mackenna se reúne con canciller de Emiratos Árabes Unidos para abordar oportunidades comerciales en el Golfo

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el canciller de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar las relaciones económicas entre ambos países y analizar la situación geopolítica en Medio Oriente, según informó la Cancillería.

Durante la reunión, Pérez Mackenna expresó la solidaridad de Chile por los ataques sufridos por Emiratos Árabes Unidos y señaló que la escalada militar en la región genera preocupación por su impacto en la población, la estabilidad regional y la seguridad global.

“La escalada militar en Medio Oriente es preocupante por su impacto en la población, en la estabilidad regional y en la seguridad global. Chile reitera su llamado a poner fin a la violencia, la protección de la sociedad civil y el respeto del derecho internacional”, indicó.

Chile y Emiratos Árabes Unidos abordan oportunidades comerciales

En el plano comercial, los cancilleres abordaron las oportunidades de cooperación entre ambos países en áreas como energía y comercio, en el marco de la estrategia chilena de diversificación hacia nuevos mercados.

Chile y Emiratos Árabes Unidos pusieron en marcha en noviembre de 2025 un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), que contempla un mejor acceso al mercado emiratí para aproximadamente 98% de los productos exportados por Chile, de acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).

De acuerdo con la Cancillería, el comercio bilateral entre ambos países creció 38% durante 2025, alcanzando un intercambio total de US$ 321 millones.

En ese marco, el canciller afirmó: “Chile busca expandir los lazos comerciales y económicos con los países del Golfo, una región clave para la exportación de bienes y servicios, y parte de la estrategia de apertura hacia nuevos mercados y diversificación”.

Acuerdo comercial entre Chile y Emiratos Árabes Unidos

El CEPA entre Chile y Emiratos Árabes Unidos entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. El acuerdo fue suscrito en julio de 2024 y contempla, además de acceso preferencial a mercados, materias relacionadas con servicios, inversiones, comercio digital, propiedad intelectual y pequeñas y medianas empresas.

El encuentro se suma al sostenido en julio de este año entre Pérez Mackenna y el ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, Thani Al Zeyoudi, en el marco del mismo proceso de acercamiento bilateral entre ambos países.