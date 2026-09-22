Hermano de Jorge Quiroz figura en antecedentes de nueva denuncia ante Contraloría por proyecto en Concón

Una nueva denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República solicita revisar presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas relacionadas con el complejo Boulevard Montemar, ubicado frente al campo dunar de Concón.

Según antecedentes revelados por El Periodista y recogidos por BioBioChile, la presentación fue realizada por Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien adhirió a antecedentes recopilados previamente por la abogada Susan Escobar, propietaria de una oficina en el edificio.

Entre las personas mencionadas en los antecedentes aparecería el arquitecto Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al también arquitecto Raúl Puelma.

Denuncian obras sin autorización

Según la presentación, la Dirección de Obras Municipales de Concón habría detectado intervenciones no autorizadas en los pisos 17 y 18 de una de las torres del complejo.

Entre los trabajos cuestionados se menciona la eliminación de una doble altura contemplada originalmente, la incorporación de una estructura metálica y un eventual aumento de la superficie edificada.

Los denunciantes sostienen que esas intervenciones fueron objeto de una orden de demolición, cuya ejecución aún estaría pendiente.

La presentación también asegura que algunas de las dependencias cuestionadas continúan en uso. Entre ellas se menciona una oficina del piso 18 en la que se habría instalado equipamiento informático correspondiente a un Data Center.

El requerimiento solicita a Contraloría analizar las actuaciones de la Municipalidad de Concón, de su Dirección de Obras Municipales y de otros organismos relacionados con el proyecto.

Otro de los puntos cuestionados corresponde a presuntos cambios de destino de espacios comunes, incluidos estacionamientos para visitas y personas con discapacidad.

La denuncia también incorpora antecedentes eléctricos y sostiene que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles habría detectado sellos vulnerados y conexiones irregulares en sectores del inmueble.

El nombre de Víctor Quiroz había aparecido previamente en la controversia por Alto Santorini, otro proyecto inmobiliario emplazado en el sector de Concón.