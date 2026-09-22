Moreira marca distancia con Trump y EE.UU. pese a afinidad con Kast: “Yo no hablaría de cercanía, no somos tan amigos”

El senador de la UDI Iván Moreira relativizó la cercanía entre el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la administración de Donald Trump, asegurando que las afinidades políticas entre ambos sectores no necesariamente se han traducido en un trato privilegiado hacia Chile.

En entrevista con CNN Chile Radio desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el parlamentario abordó la relación bilateral y las tensiones surgidas durante los últimos meses.

“Cuando a mí me dicen cercanía, hasta amistad, como que yo siento que Estados Unidos nos ha castigado bastante en el último tiempo”, señaló.

“Entonces yo no hablaría ni de cercanía ni amistad. No somos tan amigos. Puede ser que haya una afinidad política”, agregó.

Moreira apunta a aranceles y política exterior de Trump

El senador mencionó entre sus cuestionamientos la política arancelaria impulsada por Washington, que ha generado diferencias con el Ejecutivo chileno y preocupación en sectores exportadores.

Estados Unidos anunció en julio la aplicación de un arancel de 12,5% para una serie de productos provenientes de Chile, medida que ha sido cuestionada por Cancillería y que afecta, entre otros rubros, a salmones, frutas y productos agrícolas.

Moreira sostuvo que estas decisiones muestran que la afinidad ideológica entre Kast y Trump no elimina las diferencias entre ambos países.

“A los amigos no se les trata así con los problemas que hemos tenido con ellos”, afirmó.

El parlamentario también cuestionó las intervenciones públicas del embajador estadounidense Brandon Judd y sostuvo que, a su juicio, estas responden a una estrategia de la propia Casa Blanca para recuperar influencia en América Latina en medio de la competencia con China.

“Buscar el equilibrio entre Estados Unidos y China”

Moreira planteó que uno de los principales desafíos de la política exterior chilena será mantener una relación equilibrada con Washington y Beijing, evitando alineamientos que afecten la autonomía del país.

“El gran desafío de política exterior que tenemos nosotros en materia económica es buscar ese equilibrio entre Estados Unidos y China”, sostuvo.

En esa línea, manifestó su expectativa de que eventualmente exista una reunión bilateral entre Kast y Trump que permita abordar directamente las diferencias comerciales y fortalecer las relaciones entre ambos países.

“A mí me gustaría que en algún minuto (…) hubiese una bilateral con el Presidente de Estados Unidos, precisamente para hacerle ver que Chile quiere buscar el equilibrio entre China y Estados Unidos”, afirmó.