Kast tras salida de Bachelet de carrera por la ONU: “Espero poder reunirme más adelante”

El Presidente José Antonio Kast abordó la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas y confirmó que Chile no respaldará a ningún otro postulante al cargo.

Desde Nueva York, a horas de su debut ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario reiteró la postura que había adoptado su Gobierno durante la candidatura de la expresidenta.

“Nosotros señalamos que, si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura”, afirmó.

Kast expresa “respeto” por Bachelet

El jefe de Estado también destacó la trayectoria de Bachelet y aseguró que espera contar con ella en futuras instancias.

“Siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet, como persona y en su calidad de expresidenta”, sostuvo.

Kast agregó que espera que “en los próximos meses podamos seguir trabajando y contando con ella” y afirmó que la exmandataria “tiene un rol importante que jugar en el desarrollo y progreso de Chile”.

El Presidente reconoció, sin embargo, que mantiene diferencias con Bachelet respecto del rumbo que debería adoptar Naciones Unidas.

“Sí teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de las Naciones Unidas y los cambios que a futuro esperamos puedan asumir para generar más paz en el mundo”, señaló.

Pese a esas discrepancias, Kast manifestó su intención de retomar el diálogo con la expresidenta.

“Espero poder reunirme más adelante con la expresidenta Bachelet y encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile”, concluyó.