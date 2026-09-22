Gendarme queda en prisión preventiva por fatal atropello de ciclista y posterior fuga en Copiapó

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó prisión preventiva para un teniente activo de Gendarmería acusado de atropellar y causar la muerte de un ciclista de 72 años, para luego abandonar el lugar sin prestar ayuda.

De acuerdo con antecedentes expuestos por la Fiscalía de Atacama durante la formalización, el hecho ocurrió durante la mañana del 18 de septiembre en la ruta C-33.

El funcionario fue imputado por los delitos de conducción en estado de ebriedad causando la muerte y darse a la fuga sin auxiliar a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Fiscalía acusa consumo de alcohol durante la noche

De acuerdo a lo quje informó Meganoticias, el fiscal Luis Miranda, durante la noche del 17 de septiembre el imputado habría concurrido a las fondas de Tierra Amarilla, donde consumió bebidas alcohólicas.

Posteriormente se habría trasladado a dos pubs ubicados en calle Juan Martínez, en Copiapó, para continuar consumiendo alcohol, antes de regresar nuevamente a las fondas.

Cerca de las 06:00 horas del día siguiente, el funcionario habría iniciado el regreso hacia su residencia en el Centro Penitenciario de Copiapó.

Durante el trayecto, el imputado habría atropellado a un ciclista que circulaba por la ruta C-33, quien murió producto de la violencia del impacto.

La Fiscalía sostuvo que, pese a advertir la colisión y los daños provocados en el vehículo, el funcionario no se detuvo ni prestó auxilio.

“No prestó auxilio alguno a la víctima, ni dio cuenta del hecho a la autoridad, continuando su marcha en dirección a su lugar de residencia”, señaló el fiscal durante la audiencia.

El cuerpo del ciclista fue encontrado cerca de las 07:30 horas por Carabineros de Tierra Amarilla.

Fue detenido durante un tedeum

Las diligencias de la SIAT de Carabineros permitieron ubicar un vehículo de propiedad del imputado en las inmediaciones de la cárcel de Copiapó, con daños en su parte frontal compatibles con el atropello.

El funcionario fue posteriormente detenido mientras participaba como integrante del contingente de Gendarmería en un tedeum realizado en la Catedral de Copiapó.

El tribunal decretó su prisión preventiva al considerar la gravedad de los delitos imputados y estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.