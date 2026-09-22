De Grange endurece el discurso contra evasores y promete nuevas medidas: “Le está metiendo la mano al bolsillo al que sí paga”

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, defendió el nuevo Plan Antievasión del transporte público y cuestionó a quienes utilizan los buses sin pagar su pasaje.

En conversación con Radio Duna, la autoridad sostuvo que la evasión perjudica directamente tanto al sistema como a las personas que sí cumplen con el pago de la tarifa.

“Es abusar de quienes sí pagan el sistema. Cada vez que una persona evade el transporte público está dejando sin desayuno a un niño de una escuela rural, está dejando sin remedios a un adulto mayor, le está metiendo la mano al bolsillo al que sí paga”, afirmó.

“No es aceptable para nosotros”, agregó De Grange, quien aseguró que el Ejecutivo impulsará “con fuerza” las medidas disponibles para enfrentar el fenómeno.

Plan parte con 90 agentes en recorrido 107

El piloto contempla el despliegue de 90 agentes antievasión en el servicio 107 de Red Movilidad, que conecta Peñalolén con Huechuraba y atraviesa 13 comunas de Santiago.

Los equipos estarán ubicados en los accesos de los buses y tendrán como función promover la validación del pasaje e impedir el ingreso irregular.

Los agentes no tendrán facultades para cursar multas ni aplicar sanciones.

De Grange explicó que parte del costo de implementar el programa podría financiarse mediante el aumento de la recaudación asociado a una menor evasión.

“Parte se va a pagar con la mayor recaudación, pero no todo”, señaló, y añadió que la iniciativa también busca entregar mayor seguridad a los pasajeros.

La iniciativa tendrá inicialmente una duración de 30 días y servirá para evaluar si este modelo puede implementarse posteriormente en otros servicios de Red Movilidad.

El recorrido 107 registra actualmente una evasión de 62,7% y el Gobierno espera que la presencia de los agentes permita reducirla hasta un rango de entre 30% y 40%.

Los 90 trabajadores actuarán en grupos de tres personas por bus y cubrirán principalmente los horarios punta de mañana y tarde.