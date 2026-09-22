Kast enfrenta su primera Asamblea General de la ONU y participará en cita impulsada por Trump, pero no mantendrá bilateral con el mandatario

El Presidente José Antonio Kast tendrá este martes su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas como jefe de Estado, en una jornada que tendrá como ejes la seguridad, el crimen organizado y la cooperación internacional.

El mandatario subirá al podio de la ONU cerca de las 14:30 horas de Chile, con un discurso preparado junto a sus equipos de Presidencia y Cancillería.

Tras su intervención, Kast participará en una actividad vinculada al denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional en materias de seguridad.

La presencia del mandatario en la cita no implica, hasta ahora, una adhesión formal de Chile.

Kast confirmó desde Nueva York que asistirá al encuentro y sostuvo que la instancia no afecta la soberanía de los países participantes.

El Gobierno ha señalado que una eventual incorporación permanece bajo análisis de Cancillería y del Ministerio de Defensa.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha recordado además que Chile ya participa en mecanismos internacionales de cooperación contra el crimen organizado, entre ellos Interpol y acuerdos con agencias estadounidenses.

Sin bilateral agendada con Trump

Pese a que Kast y el presidente estadounidense, Donald Trump, coincidirán durante las actividades de la Asamblea General, la agenda presidencial no contempla hasta ahora una reunión bilateral entre ambos mandatarios.

El jefe de Estado chileno sí participará en la recepción que Trump ofrecerá a los líderes presentes en Nueva York.

Durante su estadía, Kast también tiene previstas reuniones bilaterales con autoridades de Canadá, Vietnam, Finlandia y Ucrania, además de encuentros con representantes europeos y del Banco Mundial.

La gira coincide con un periodo de cuestionamientos al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien deberá enfrentar una interpelación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde Nueva York, Kast descartó dudas sobre su continuidad y entregó un respaldo explícito al secretario de Estado.

“No es que cuente con mi respaldo hasta este minuto, cuenta con todo mi respaldo”, afirmó.