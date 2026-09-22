Joven de 14 años queda en riesgo vital con más del 90% del cuerpo quemado tras explosión de moto en La Calera

Un adolescente de 14 años permanece en riesgo vital después de sufrir graves quemaduras producto de la explosión de una motocicleta que reparaba junto a un familiar en La Calera, Región de Valparaíso.

De acuerdo con antecedentes publicados por La Estrella de Valparaíso, el menor resultó con más del 90% de su cuerpo quemado y permanece internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

El hecho ocurrió cerca de las 19:00 horas del domingo en un domicilio ubicado en el sector de pasaje Bélgica con calle Marathon.

Fiscalía investiga las causas de la explosión

Según informó el Ministerio Público, el adolescente sufrió las lesiones cuando explotó el motor de la motocicleta que se encontraba reparando.

La Fiscalía encargó diligencias a la SIP de Carabineros de La Calera para determinar cómo se produjo la explosión y establecer las circunstancias del accidente.

Un hombre de 49 años, familiar del menor y que también participaba en la reparación, sufrió quemaduras en el rostro y en uno de sus brazos.

Sus lesiones fueron calificadas como leves tras recibir atención médica.

Desde el Hospital Gustavo Fricke señalaron que se mantiene la expectativa de una evolución favorable del adolescente que permita posteriormente concretar su traslado hasta la exPosta Central, en Santiago.