¿Cuánto te corresponde del Subsidio Eléctrico? Revisa los montos de la quinta convocatoria

Los hogares beneficiados con la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico comenzarán a recibir el descuento correspondiente al segundo semestre de 2026 directamente en sus cuentas de electricidad.

De acuerdo a los antecedentes oficiales del Gobierno, el aporte cubre los meses de julio a diciembre y se distribuye en seis cuotas, que comienzan a reflejarse desde septiembre según el ciclo de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cuánto entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto total del beneficio depende del número de integrantes que tenga el hogar:

1 integrante: $17.346.

$17.346. 2 a 3 integrantes: $22.548.

$22.548. 4 o más integrantes: $31.224.

El dinero no se entrega mediante una transferencia bancaria, sino que se aplica directamente como descuento en la cuenta de electricidad.

¿Cómo se aplica el descuento?

El beneficio correspondiente al segundo semestre se divide en seis cuotas asociadas a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.

En la cuenta de electricidad puede identificarse en el detalle de cobros bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

¿Quiénes podían acceder al beneficio?

La quinta convocatoria estuvo dirigida principalmente a hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

También pudieron acceder hogares con al menos una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes, independiente de su tramo socioeconómico, siempre que contaran con Registro Social de Hogares.

Entre los requisitos también se encontraba ser cliente residencial —propietario o arrendatario— y estar al día en el pago de la cuenta de electricidad dentro del plazo establecido para el proceso.

¿Dónde revisar los resultados?

Las personas que participaron en la quinta convocatoria pueden consultar si fueron beneficiadas a través del sitio oficial del Subsidio Eléctrico o mediante la Ventanilla Única Social, utilizando ClaveÚnica.