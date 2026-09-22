Estafas con inteligencia artificial: Experto explica cómo reconocerlas y evitar caer en engaños con voces clonadas

El uso de inteligencia artificial (IA) ha permitido sofisticar las estafas telefónicas y digitales, con herramientas capaces de clonar voces, generar imágenes y recopilar información de redes sociales para hacer los engaños más creíbles.

En conversación con CNN AM, Nicolás Silva, director de tecnología de Asimov Consultores, explicó el uso de la IA en las estafas y entregó consejos para evitar caer en este tipo de fraudes.

El uso de la herramienta ha cambiado la forma en que se realizan las estafas telefónicas y digitales; incluso permite imitar voces o simular ser otra persona. Silva sostuvo que la base sigue siendo la misma, pero la IA permite realizarlas más rápido y más sofisticadas.

“Ahora se pueden aplicar técnicas que antes no eran posibles o que demoraban mucho en hacerse. Por ejemplo, clonar tu voz, o clonar la voz de algún familiar tuyo. Eso antes era algo que requería mucho expertise, algo muy avanzado. Ahora se puede hacer en forma bastante simple con herramientas que están disponibles en internet“, añadió.

Silva explicó que los delincuentes pueden recopilar información disponible en las redes sociales, como voces, fotografías, videos y datos personales, ya que “toda esa información permite armar un contexto para hacer la estafa mucho más creíble. Es todo lo que uno publica en redes sociales”, argumentó.

Entre las sugerencias para identificar una posible estafa, el director de Tecnología dijo que hay que tener cuidado cuando una persona recibe una petición inesperada, especialmente si solicitan dinero o datos bancarios. Además, los estafadores suelen intentar que la operación sea en secreto.

Otra propuesta para evidenciar si se trata de una estafa es tratar de comunicarse por otro medio con el familiar que está solicitando ayuda y también recomienda preguntarle por un dato que no esté publicado en redes sociales. “No sirve ‘cuál es el nombre de mi mascota’ porque probablemente eso está publicado en redes sociales y también el delincuente lo sabe como contexto”, aconsejó Silva.

También, pueden utilizar imágenes para estafar, ante este escenario, el también ingeniero comentó que “hoy en día en realidad no puedes confiar en cualquier cosa que te aparezca por las redes sociales, en la web. Tú tienes que ir en realidad a las fuentes oficiales para verificar”.