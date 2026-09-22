Ministra Arzola defiende reforma al SAE: “Queremos volver a reconocer el mérito” y reducir “el peso del azar”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto del Ejecutivo que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y que ahora deberá tramitarse en la comisión de Educación del Senado.

La autoridad explicó que la iniciativa busca modificar algunos aspectos del modelo actual, particularmente el peso del azar en establecimientos educativos donde existen más postulantes que vacantes.

“Venimos a tratar de avanzar, manteniendo parte importante de este sistema, pero incorporando espacios para poder reconocer el mérito, para poder también fortalecer proyectos educativos que buscan diferenciarse y reduciendo el peso que hoy día tiene el azar en la admisión”, dijo en conversación con Radio ADN.

La titular de Educación explicó las cifras manejadas por el Gobierno, en las cuales sostienen que “el 80% de quienes postulan a un colegio con más postulantes que vacantes no cumplen con ninguno de esos criterios de prioridad“.

Este proyecto contempla entregar mayor poder de decisión a los establecimientos y los directores, aunque esos criterios, según comentó Arzola, deberán ser informados, autorizados y fiscalizados anteriormente. “Queremos superar esa desconfianza”, comentó respecto al actual sistema, agregando que su objetivo es avanzar hacia procesos “transparentes, trazables y fiscalizables“.

“Tenemos un foco muy importante en lo que son los aprendizajes”

Consultada sobre la discusión que se viene del Presupuesto 2027 y si va a existir un recorte como este año, la ministra manifestó que están trabajando en aquello.

“Estamos trabajando todavía en la elaboración del presupuesto (…) Lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos un foco muy importante en lo que son los aprendizajes, en lo que es la Educación Parvularia, los primeros años de Enseñanza Básica”, añadió.

Respecto al recorte del 3% que solicitaron desde Hacienda a comienzos de este año a todos los ministerios, la también ingeniera comercial indicó que “lamentablemente” no pudieron llegar a esa meta.