Chile y Marruecos suscriben acuerdo para negociar un Tratado de Libre Comercio

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y su par de Marruecos, Nasser Bourita, sostuvieron este lunes una reunión bilateral en el marco de la 81° Asamblea General de Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

En el encuentro, ambos cancilleres revisaron la agenda de trabajo conjunto y destacaron los 65 años de vínculos diplomáticos entre ambos países, que se conmemoran durante este 2026.

La reunión sirvió además para suscribir los Términos de Referencia que servirán de base para negociar un Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y el Reino de Marruecos, hito que ambas partes calificaron como reflejo de su voluntad de profundizar el trabajo bilateral.

Chile y Marruecos avanzan hacia un acuerdo de libre comercio

La suscripción de los Términos de Referencia permitirá avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, en un nuevo paso para profundizar sus relaciones económicas y comerciales.

Chile y Marruecos establecieron relaciones diplomáticas en 1961 y han desarrollado acuerdos de cooperación en áreas como agricultura, sanidad, cultura, formación diplomática y turismo.

En materia de política internacional, Chile manifestó su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sahara Occidental, y consideró la propuesta de autonomía presentada por ese país en 2007 como la solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, en línea con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El país valoró además la Resolución 2797/2025 del Consejo de Seguridad, sumándose al llamado a las partes involucradas a entablar conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía marroquí para alcanzar una solución política definitiva.

Como parte de ese respaldo, Chile anunció que promoverá oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sahara marroquí, con el objetivo de fortalecer los vínculos de inversión, comercio y desarrollo productivo entre ambos países.