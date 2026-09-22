Diputada Parisi pide al Gobierno bajar sueldos sobre $6 millones para financiar el proyecto de Sala Cuna Universal

Esta jornada, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, solicitó al Gobierno bajar los sueldos de funcionarios públicos que excedan los seis millones de pesos, ante la discusión por el financiamiento del proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

La parlamentaria abordó una de las principales trabas del proyecto: cómo costearlo, en conversación con Radio13c. Luego de que el Senado rechazara la propuesta de determinar una cotización de 0,35% vinculada al Seguro de Cesantía.

Parisi se refirió a la postura de su partido, que ha puesto en duda utilizar el Seguro de Cesantía como método de financiamiento, resaltando la complejidad de cubrir los recursos que se solicitan.

“Mire, a uno le gustaría que no se tocara absolutamente nada (…) Yo lo que estoy es esperanzada de que el Gobierno busque otra solución. Es difícil, es muy difícil; es mucho el dinero que se requiere. Estamos hablando de cerca de 270 mil millones de pesos (…) El asunto es de dónde sale esa plata”, dijo.

La diputada realizó un llamado a dar certezas respecto a este proyecto, asegurando que “no veo tampoco políticas que vayan en paralelo que sean pro empleo”.

Tras ello, pidió al Gobierno tomar medidas para definir el financiamiento y una de las sugerencias que entregó fue bajar las remuneraciones de los funcionarios públicos.

“Yo esperaría que una de las primeras medidas que haga el Gobierno sea que bajen los sueldos de 6 millones para arriba, incluyendo los alcaldes. Mire, esta cosa es así: cuando uno tiene una empresa y la empresa está en crisis, los primeros que se bajan el sueldo para poder solventar esa crisis son los socios. Acá el Gobierno tiene muchos socios, tiene muchos directorios, muchos ministros y asesores; que se bajen los sueldos aquellas personas que ganan más de seis millones. Es que si no, no podrán hacerlo y lo que están haciendo es una ilusión a la sociedad; eso no corresponde”, sostuvo.

En esa misma línea, Parisi cuestionó al Gobierno por la forma en que ha planteado la iniciativa y añadió que podría implementarse de manera gradual. “¿Por qué no hacen esta ley por tramos? (…) Pero encuentro que son agrandados, encuentro que el Gobierno es agrandado para sus propuestas, le gusta complicarse la vida, nos ilusionan, nos hacen enojar. Usted ve todo lo que pasó en cada fonda, entonces usted comienza a sentir la indignación de la gente”, expresó.