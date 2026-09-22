Biministro Mas fija una meta “súper ambiciosa” de 6 millones de toneladas de cobre pese a la caída actual de la producción

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó en entrevista el debate generado tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien había calificado la situación del sector como una “recesión minera”, en contraste con la lectura del presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien sostiene que se trata más bien de un ciclo natural de la industria.

“Efectivamente, hoy día, este año en particular, la minería ha tenido una baja producción. Hay muchas minas que están con mantenimiento, que habían postergado por años. Hay minas que necesitan aprobar proyectos que venían ralentizados por años. Ese es el efecto de cuando uno tiene malas políticas públicas y todo el proceso se hace mucho más lento“, explicó el biministro en Tele13 Radio.

El biministro vinculó ese fenómeno con un período extendido de incertidumbre para el sector, marcado por la pandemia, los procesos constituyentes y la discusión sobre el royalty minero, años en que, según explicó, se paralizaron numerosas decisiones de inversión, con las consecuencias que hoy se están visibilizando en los niveles de producción.

Daniel Mas apunta a años de menor inversión minera

Pese a la menor producción física, Mas remarcó que el aporte fiscal de la gran minería seguirá siendo significativo este año, estimado en torno a US$ 8.000 millones, una cifra mayor a la registrada el año anterior:

“Esto no es producción por producción. Esto termina siendo impuestos y esos impuestos terminan llegando a los chilenos a través de SESFAM, de escuelas o de algún tipo de subsidio también”.

De cara al futuro, Mas reconoció que revertir la tendencia actual requiere facilitar la inversión y lograr que los proyectos pendientes se aprueben con mayor rapidez. En ese contexto, planteó la meta de alcanzar una producción de 6 millones de toneladas de cobre.

“Si queremos soñar con los 6 millones de toneladas de producción de cobre, que hemos puesto una meta que es súper ambiciosa y va en el sentido opuesto de esta baja de producción, lo que estamos tratando es de hacer una invitación a pensar fuera de la caja para ver cómo lo hacemos”, señaló.

El biministro detalló que existen tres o cuatro proyectos que aportarán directamente a esa meta, pero que buena parte del desafío pasa por aprobar iniciativas orientadas simplemente a mantener los niveles de producción actuales, en lo que definió como inversión “brownfield”.

Puso como ejemplo a Codelco, que enfrenta el desafío de sostener su producción en torno a 1,35 millones de toneladas.

Ley de Reconstrucción busca acortar plazos para proyectos

Sobre la agenda regulatoria del sector, el biministro destacó que la Ley de Reconstrucción acortó los plazos de reclamación judicial de proyectos desde dos años a seis meses, aunque reconoció que todavía falta completar la dotación de los tribunales ambientales, proceso que dijo estar avanzando en el corto plazo para llenar los cargos vacantes.

El biministro también se refirió a las relaciones mineras con Argentina, señalando que las conversaciones sobre el Tratado Binacional de Minería continúan activas pese a la reciente tensión bilateral por el estrecho de Magallanes.