“Viudas negras”: La estafa en Rusia que explota la compensación por muerte de soldados en la guerra de Ucrania

(CNN) – En Rusia creció la alarma por una modalidad de estafa que apunta a los soldados enviados a combatir en Ucrania: mujeres contraen matrimonio con reclutas en vísperas de su despliegue para reclamar la compensación oficial —a partir de 5 millones de rublos (unos 64.000 dólares)— si sus maridos mueren en el frente. Los funcionarios y medios estatales rusos las denominan “viudas negras”.

El caso de María, de 37 años, ilustra el fenómeno. Su padre, Yuri, de 59 años, murió de un disparo en el frente sin que ella supiera que se había enrolado. Tampoco sabía que se había casado dos días antes de partir, con una mujer 22 años menor que él y a quien nunca conoció. La nueva esposa se convirtió en pariente legal más cercana, con derecho a la compensación. “Inmediatamente sospeché que era una estafa”, declaró María a CNN entre lágrimas.

Casos que escandalizaron a Rusia

Entre los casos más difundidos figura el de una enfermera de hospital militar acusada de casarse con cinco soldados bajo su cuidado antes de que murieran, para cobrar sus beneficios. En otro caso, una agente inmobiliaria rusa fue procesada tras aconsejar públicamente en un podcast que casarse con un soldado era una vía para comprar departamento: “Cuando lo maten, obtienes 8 millones de rublos”, dijo.

Presión política y judicial

El legislador Leonid Slutsky calificó estos crímenes de “proporciones graves” y exigió protección para las familias de los combatientes. Los tribunales intervinieron en varios casos, revocando compensaciones y condenando a las involucradas. Sin embargo, en algunos episodios también aparecieron miembros de las fuerzas de seguridad rusas como presuntos cómplices.