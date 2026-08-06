Poduje y casas en zonas de inundación: “Construir en cualquier parte con estándares chantas y poca fiscalización nos está costando muy caro como país”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, planteó este jueves la necesidad de demoler las viviendas ubicadas en zonas de inundación tras los daños a los que quedaron expuestas a consecuencia del paso del sistema frontal, argumentando que está “costando muy caro” para el país.

Poduje entregó estas declaraciones durante su participación en la Comisión de Vivienda —instancia donde se abordaron las dificultades del plan habitacional en la Región de Ñuble—, a raíz de la denuncia realizada por el alcalde de Bulnes, Gonzalo Bustamante. Según el reporte del edil, son en total 70 los inmuebles que presentan diversas fallas estructurales, los cuales pertenecen al comité de la Villa Santa Fe, en la comuna.

“Son casas en las que escurre el agua como una cascada por las paredes, donde los postes están cediendo por la compactación del suelo. Casas donde una vecina quedó enterrada más de un metro; si hubiese sido un niño de dos o tres años, estaríamos hablando de la muerte de un menor”, advirtió.

Por ello, hizo un llamado al secretario de Estado para entregar una solución a las familias afectadas. “Son viviendas con fallas estructurales, que yo no sé cómo se recepcionaron”, criticó.

Ante la denuncia, el titular de Vivienda aseguró que visitará la zona afectada y que se pondrá en contacto con la constructora “para que arregle la embarrada que dejó”.

En esa línea, arremetió contra la empresa y este tipo de construcciones que se realizan en zonas de inundación: “Si la constructora entregó este tipo de viviendas, es inaceptable. Volvemos al caso de Pueblo Seco, al caso de Mirador del Pacífico o al caso de las viviendas que vi ayer en Angol, en La Arboleda, que las vamos a tener que demoler porque fueron construidas en una zona de inundación que ahora está definida por el plan regulador“.

Poduje enfatizó que no hay “otra opción” más que demoler los inmuebles y relocalizar a las familias. “Este tema de construir en cualquier parte, de construir con estándares chantas y de tener poca fiscalización nos está costando muy caro como país (…). Vamos a ir duro contra esta clase de empresas”, afirmó.