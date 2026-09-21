PDG anticipa apoyo a Sala Cuna Universal, pero plantea preocupación por fórmula de financiamiento

Durante este lunes, la bancada del Partido de la Gente (PDG) se reunió con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, en el contexto de la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal en la Cámara de Diputados.

La parlamentaria e integrante de la Comisión de Trabajo, Tamara Ramírez, afirmó que existe disposición por parte del PDG para sacar adelante esta iniciativa.

“La verdad es que la reunión que tuvimos hoy día como bancada, parte de los diputados que asistieron hoy día, abordamos el tema Sala Cuna, que es lo que hoy día está contingente. Reforzamos y también confirmamos nuestro apoyo en avanzar. Este es un proyecto que beneficia a las mujeres y es una demanda histórica. Recordemos que esto viene desde el año 2018”, comentó.

En esa línea, detalló que el titular de Trabajo mostró disposición para recibir indicaciones y avanzar en la tramitación del proyecto.

“Hoy día estamos abiertos y el ministro también dio su respaldo a que podamos trabajar en indicaciones, en que podamos avanzar. Nosotros también planteamos nuestros reparos y aquellos prejuicios que tenemos contra este sistema de Sala Cuna Universal, donde no podemos poner barreras de entrada cuando hablamos de un copago, cuando hablamos de una gradualidad donde las trabajadoras de casa particular entrarían en el segundo año”, agregó.

Estos temas, adelantó, serán abordados durante este martes en la Comisión de Trabajo y luego en Hacienda.

“Nosotros tenemos que trabajar también en buscar la fórmula. Recordemos que en el Senado se aprobó el Fondo para Sala Cuna Universal, sin embargo, no sabemos cómo se va a financiar hoy día. Y eso es lo que vamos a discutir. Vamos a llegar a un consenso. Creo que hoy es el momento de que la clase política pueda dejar atrás las trincheras, las ideologías, las diferencias y que podamos entre todos buscar la fórmula de financiamiento para que esa Sala Cuna Universal por fin sea aprobada y que esto sea un derecho para las mujeres chilenas”, concluyó.