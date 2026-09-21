Martín Vidaurre conquista su segundo título en la Copa Mundial XCO

El ciclista chileno Martín Vidaurre sumó el segundo título de su carrera en la Copa Mundial XCO del mountain bike que se disputó en Soldier Hollow, Utah, Estados Unidos.
El deportista nacional logró superar al británico Charlie Aldridge en el tramo final de la carrera de élite masculina.
En la segunda mitad de la última vuelta, Vidaurre logró sacar cinco segundos de ventaja al canadiense Cole Punchard.
De esa forma, Vidaurre sumó otra victoria en el torneo internacional de ciclismo de montaña de más alto nivel.
Anteriormente, ya se había alzado con el reconocimiento en Val di Sole, en Italia.
Revisa el momento:
¡ESPECTACULAR TRIUNFO DE MARTÍN VIDAURRE EN ESTADOS UNIDOS!
El chileno se quedó con el primer puesto en Utah, por la Copa Mundo de Mountain Bike.
@castellanoscamilo #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/VLCuOYy8b1
— DSPORTS (@DSports) September 20, 2026
Lo más leído
- Agustín Romero (REP) ante un eventual indulto a uniformados y civiles condenados por el estallido social: “Si el objetivo logra paz social, no tengo ningún problema con eso”
- Daniel Mansuy por el retiro de Bachelet de la carrera a la ONU: “Si el apoyo del presidente Kast era fundamental, entonces correspondía sumarlo en un origen”
- Eduardo Sepúlveda y el “revival” de la chilenidad: "Ya deben ser muy pocos los que estiman necesario refundar Chile y sus tradiciones"
- Mónica Rincón y el veto de Trump a los medios de comunicación: “Es un ataque brutal al corazón de la democracia”
- Presidenta de RN, Andrea Balladares, analiza los primeros seis meses del Gobierno: “Creo que hemos tenido un problema de celeridad”