Martín Vidaurre conquista su segundo título en la Copa Mundial XCO

El ciclista chileno Martín Vidaurre sumó el segundo título de su carrera en la Copa Mundial XCO del mountain bike que se disputó en Soldier Hollow, Utah, Estados Unidos.

El deportista nacional logró superar al británico Charlie Aldridge en el tramo final de la carrera de élite masculina.

En la segunda mitad de la última vuelta, Vidaurre logró sacar cinco segundos de ventaja al canadiense Cole Punchard.

De esa forma, Vidaurre sumó otra victoria en el torneo internacional de ciclismo de montaña de más alto nivel.

Anteriormente, ya se había alzado con el reconocimiento en Val di Sole, en Italia.

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