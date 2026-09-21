Presidente Kast ratifica su apoyo al canciller Pérez Mackenna ante cuestionamientos: “Cuenta con todo mi respaldo”

Este lunes, el presidente José Antonio Kast respaldó al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien enfrenta cuestionamientos a su gestión e incluso una interpelación en el Congreso, en el marco de la participación de Chile en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Consultado por si el ministro cuenta con su respaldo y si descarta realizar ajustes en su equipo, el mandatario fue enfático: “No es que cuente con mi respaldo hasta este minuto, cuenta con todo mi respaldo y soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado estos meses”.

Kast afirmó que el Congreso cuenta con la facultad de interpelar a los ministros, aunque defendió los resultados que, a su juicio, ha alcanzado la Cancillería. “El Parlamento tiene legítimo derecho a hacer interpelaciones, pero si ustedes miran lo que se ha realizado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller, estábamos hablando recién del Acuerdo Santiago; somos pioneros en el combate contra el crimen organizado y el narcoterrorismo”.

En esa línea, destacó el trabajo del Pérez Mackenna al afirmar que “hemos logrado abrir las relaciones consulares con Venezuela. ¿Quién ha estado detrás de todo ese trabajo? El canciller. Hemos logrado mejorar nuestras relaciones con Bolivia y tenemos próximamente una eventual visita a Bolivia. ¿Quién lo encabezó? El canciller. Hemos ido afinando todos los tratados o dando pasos para tratados de libre comercio con Filipinas, ahora con Marruecos. ¿Y dónde ha estado el canciller?, trabajando por Chile”.

Asimismo, el jefe de Estado relacionó la labor de la Cancillería con el desempeño de las exportaciones chilenas. “Cuando usted ve cómo Chile ha aumentado el nivel de exportaciones, eso claramente tiene un origen en el trabajo acucioso, permanente, que ustedes han visto del canciller”, afirmó.

Finalmente, el mandatario insistió en su respaldo al secretario de Estado: “El canciller no solamente cuenta con mi respaldo, (cuenta con) todo mi apoyo y reconocimiento a la labor que ha realizado en estos meses que han sido arduos, y ustedes son testigos del trabajo que ha realizado”.

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