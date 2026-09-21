Bitcoin sube más de 7% y supera los US$ 87.000, en máximos desde comienzos de año

El bitcoin se disparó con fuerza este lunes y llegó a cotizar en torno a los US$ 87.363,2, un avance cercano a 7,58% respecto del cierre anterior, en su mejor nivel en ocho meses.

Con este movimiento, la criptomoneda acumula un alza cercana a 35% desde el 17 de agosto, cuando se transaba en US$ 64.524,8, y se ubica a poco más de US$ 200 de su precio de apertura del 1 de enero, de US$ 87.575, lo que la deja a las puertas de borrar las pérdidas que acumulaba en 2026.

Bitcoin acumula un alza de 35% desde agosto

El repunte de esta jornada se suma a un recorrido que comenzó a tomar fuerza en la segunda mitad de agosto. En ese período, el bitcoin registró cinco alzas en seis sesiones, con una sola caída de 1,60% el día 22 y avances de hasta 7,27% en una misma jornada.

Ese impulso le permitió superar la barrera de los US$ 80.000, con un máximo intradía de US$ 81.220,4, y cerrar agosto con un avance cercano a 25%, su mejor mes desde noviembre de 2024.

Buena parte del salto de este lunes se explica por un fenómeno técnico conocido como short squeeze. Cuando el precio sube con fuerza, quienes habían apostado a una caída del activo mediante posiciones apalancadas se ven obligados a cerrar esas posiciones recomprando bitcoin, lo que empuja el precio todavía más arriba y gatilla nuevos cierres forzados en cadena.

Bitcoin sube mientras EE.UU. debate regulación cripto

El avance también se da en medio de movimientos relevantes en el frente regulatorio de Estados Unidos. El martes pasado, el Senado estadounidense no logró reunir los 60 votos necesarios para destrabar la tramitación de la ley Clarity, iniciativa que buscaba fijar por primera vez un marco federal para el sector cripto y repartir su supervisión entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

Ese mismo día, el bitcoin retrocedió hasta la zona de los US$ 76.000.

Con el Congreso próximo a entrar en receso por las elecciones legislativas de noviembre, el proyecto quedó en la práctica congelado hasta el próximo año.

Dos días después, la SEC aprobó por su cuenta una exención temporal de cinco años que permite a ciertas plataformas basadas en blockchain negociar versiones tokenizadas de acciones que cotizan en las bolsas estadounidenses.

La condición es que esos tokens otorguen a sus tenedores los mismos derechos que las acciones tradicionales, como el cobro de dividendos y el derecho a voto. El paso del regulador contrastó con el estancamiento legislativo en el Congreso y fue interpretado como una señal de apertura hacia la industria.

Bitcoin y oro avanzaron en medio de incertidumbre financiera

El rally de agosto, por su parte, había coincidido con un repunte del oro, en un contexto de mayor incertidumbre fiscal y financiera en Estados Unidos, marcado por las tensiones en los rendimientos de los bonos de largo plazo del Tesoro.

Así, el bitcoin llega a este nivel empujado por una combinación de factores técnicos, como el desarme forzado de apuestas bajistas, y un trasfondo regulatorio que el mercado sigue de cerca mientras Estados Unidos define las reglas que regirán a los criptoactivos en los próximos años.