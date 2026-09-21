Avanza proyecto que amplía los casos de suspensión provisoria de licencias de conducir

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que busca ampliar los casos en que a un conductor se le pueda suspender su licencia de manera provisoria mientras se lleva a cabo una investigación penal.

El proyecto, impulsado por el diputado Ignacio Achurra (FA), modifica la Ley de Tránsito para ampliar la medida cautelar a todos los delitos viales relacionados con la suspensión o cancelación de la licencia.

La legislación actual permite decretar la suspensión provisoria únicamente en casos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos.

Si se aprueba el cambio, la medida permitiría aplicarse frente a cualquier delito de tránsito que contemple la suspensión de la licencia como sanción.

La iniciativa pone como antecedente los hechos de conducción temeraria, en los que, pese a la gravedad de los actos, los imputados pueden mantener su permiso de conducción durante el transcurso de la investigación.

La propuesta continuará su discusión en la comisión, donde deberán analizarse los cambios antes que avance en su tramitación legislativa.