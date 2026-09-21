Presidente Kast descarta apoyar otra candidatura a la ONU tras declinación de Bachelet: “Espero reunirme con ella y encontrar juntos un camino para trabajar por Chile”

Durante la tarde de este lunes, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la decisión de Michelle Bachelet de declinar su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Consultado por la prensa sobre la declaración de excancilleres, exsubsecretarios de Relaciones Exteriores y representantes de la oposición, quienes acusaron que el retiro del apoyo de la actual administración generó daños en la postulación de la expresidenta, el Mandatario aclaró que mantiene su posición de no entregar patrocinio a otra candidatura.

Cabe mencionar que el documento suscrito por Cristian Barros, Gloria de la Fuente, Mariano Fernández, Ximena Fuentes, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker señaló que “el retiro del apoyo del gobierno de Chile (a Bachelet) representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”.

“Siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Bachelet, tanto como persona y en su calidad de expresidenta. Esperamos que en los próximos días y/o meses podamos seguir trabajando y contando con ella”, comentó.

Además, sostuvo que la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y progreso de Chile (…) más allá de nuestras legítimas diferencias de cómo enfrentar la nueva gobernanza de las Naciones Unidas, tenemos un norte común que es el progreso de nuestra nación”.

Por lo tanto, reiteró su respeto hacia su figura y también por cómo enfrentó su candidatura. “Reconocemos que ella se juega por ciertos valores y principios”, destacó. Sin embargo, precisó que existían posturas distintas respecto de cómo liderar la gobernanza del organismo internacional y de los cambios que esperan que se materialicen.

“Este organismo se creó para procurar la paz y hoy nos encontramos en un mundo que cada vez está más fragmentado y con más dificultades, y que requiere una mirada distinta a nuestro juicio”, subrayó.

Sobre su relación con la exmandataria, adelantó que “espero reunirme con ella y encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile”.

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