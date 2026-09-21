“Hoy hay justicia”: Ministro Arrau destaca sentencia a 18 responsables del ataque a la familia Grollmus

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a la sentencia de los 18 responsables del ataque armado a la familia Grollmus y del incendio del molino ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, región del Biobío.

La definición de las sanciones suma 1.055 años de cárcel, incluyendo las penas a los adolescentes.

Tras conocer la sentencia, el titular de Seguridad sostuvo que “atacaron para sembrar terror. Hoy, sus condenas suman más de 1.000 años de cárcel”, en una publicación de X.

Arrau sostuvo que la cartera también fue querellante, ya que, a su juicio, no era un problema privado, sino que fue un golpe para toda una comunidad.

“Como Ministerio de Seguridad Pública fuimos querellantes porque siempre sostuvimos que esto no era un conflicto privado. Fue un ataque contra una familia, contra toda una comunidad y contra el derecho de los chilenos a vivir sin miedo“, señala la publicación.

En esa misma línea, la autoridad planteó que “este resultado es fruto de la investigación del Ministerio Público, del trabajo de la PDI, Carabineros y la Armada, y de un Estado que actuó unido”.

“Nada podrá borrar el daño causado a la familia Grollmus ni devolver el patrimonio que destruyeron. Pero hoy hay justicia. La violencia retrocede cuando el Estado avanza con decisión“, concluyó.