Subsecretario Pávez descarta responsabilidad del Gobierno en fracaso de candidatura de Bachelet en la ONU

El ministro (s) del Interior, Máximo Pávez, respondió a los cuestionamientos de un grupo de excancilleres respecto a la postura del Gobierno frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo que habría sido el detonante de su fracaso.

La carta firmada por 11 excancilleres y subsecretarios de Relaciones Exteriores lamentaba la decisión de Bachelet y aseguraba que La Moneda debía asumir sus responsabilidades: “La decisión del Gobierno de Chile de retirarle el apoyo a una compatriota distinguida fue un hecho inexplicable y sin precedentes“, sentenciaron.

El emplazamiento fue respondido por Pávez, quien aseguró que “acá hay una candidatura que el Presidente Boric impulsa unilateralmente respecto de la Presidente Bachelet y donde el gobierno del Presidente Kast en marzo señaló que por múltiples razones no estaba en condiciones de apoyarla”, dijo en conversación con Radio Infinita.

Pávez reconoció que también existieron motivos políticos frente a la postura tomada por el Gobierno. “Hay, obviamente, también diferencias con la presidente y, cuando tú tienes diferencias políticas, no personales, lo deseable habría sido tener una conversación con el gobierno entrante, con el gobierno electo, cosa que no sucedió. Por lo tanto, ahí hay un problema de fondo”, añadió.

De esa forma, la autoridad descartó que el actual mandato tenga responsabilidad en el fracaso de la candidatura. “El gobierno en su minuto tomó una posición muy clara. Por lo tanto, no nos parece que el derrotero que tuvo la candidatura de la presidenta Bachelet para ser secretaria general de las Naciones Unidas haya tenido responsabilidad alguna este gobierno“, cerró.

Cabe recordar que este domingo y luego de haber quedado penúltima en la última votación preliminar del organismo, la expresidenta decidió bajar oficialmente su candidatura.