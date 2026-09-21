Tres agentes por bus: Gobierno lanza plan piloto para combatir la evasión en el transporte público de Santiago

Este lunes, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lanzaron el Plan Piloto de Agentes de Antievasión en los buses del transporte público de Santiago.

De Grange señaló que la evasión en el pago del pasaje del transporte metropolitano pasó de un promedio de 34,9% en el segundo semestre de 2025 a 37,4% durante el primer semestre de 2026.

“Para nosotros como gobierno es una prioridad enfrentar este comportamiento que es inaceptable“, sostuvo.

¿Qué contempla esta iniciativa?

El plan considera un despliegue inicial de 30 fiscalizadores, que incluso llegará a 90 durante el primer mes.

Los agentes estarán presentes en el recorrido 107, entre Peñalolén y Huechuraba, que registra cerca de 13 mil pasajeros diarios, con una tasa de evasión de 67%.

Según informaron las autoridades, habrá tres agentes por bus, uno en cada puerta. Además, vestirán de negro, utilizarán chalecos anticorte y serán identificados como “Agente Antievasión”.

También informaron que no se enfrentarán a evasores violentos, ya que solo tendrán una labor disuasiva e invitarán a los pasajeros a pagar su pasaje.

Si el plan piloto tiene resultados favorables, se podrían incorporar hasta 3 mil nuevos agentes antievasión al transporte público.