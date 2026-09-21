Hacienda resalta calificación A- de Fitch para Chile: “Destaca la consolidación fiscal y agenda de reformas del Gobierno”

El Ministerio de Hacienda informó que la clasificadora de riesgo Fitch Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de Chile en moneda extranjera de largo plazo en “A-“, con perspectiva estable.

Según destacó la cartera, la decisión respalda el rumbo de la consolidación fiscal que el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha llevado adelante desde marzo de este año.

De acuerdo con lo informado por Hacienda, Fitch sustentó su decisión en un balance soberano relativamente sólido, con una deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) inferior a la de países comparables, y en un historial de políticas macroeconómicas que la agencia calificó como creíbles.

Ingresos fiscales crecen y gasto público se contrae

El Ministerio destacó que, en lo que va de la actual administración, los ingresos fiscales reales crecieron 7,0% interanual hasta julio, impulsados por mayores ingresos mineros, mientras el gasto público se contrajo 0,7% como resultado del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.

Con esos resultados, Hacienda subrayó que Fitch proyecta que el déficit fiscal bajará desde 2,7% del PIB en 2025 hasta 1,8% en 2026, y que continuará reduciéndose durante 2027, apoyado tanto en el alto precio del cobre como en la disciplina de gasto que ha marcado a la actual administración.

Fitch proyecta deuda pública en 42,8% del PIB en 2026

En materia de deuda, el Ministerio resaltó que la deuda pública se mantuvo estable en 41,7% del PIB durante 2025, la primera vez en dos décadas que ese indicador no aumenta.

Asimismo, Fitch proyecta que la deuda subirá a 42,8% del PIB en 2026, antes de estabilizarse en torno a 43%, un nivel muy por debajo del promedio de 59% que registran los países con clasificación “A”.

Hacienda también puso énfasis en que el reporte de Fitch reconoce la agenda económica del Gobierno, en particular la Ley de Reconstrucción Nacional, que reduce el impuesto corporativo a 23% hacia 2029 y busca recortar en 40% los plazos de tramitación de permisos.

El Ministerio consignó además que, según Fitch, la cartera de inversión proyectada para el período 2026-2030 alcanza un monto récord de US$ 95.100 millones, de los cuales US$ 25.000 millones corresponden solo a 2027, liderados por los sectores de minería y energía.

Sobre el crecimiento económico, Hacienda informó que la agencia ajustó su proyección para 2026 a 0,7%, considerando los efectos de shocks transitorios que han afectado a sectores como la minería, la agricultura y la pesca, en un escenario externo marcado además por el aumento del precio del petróleo.