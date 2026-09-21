Oposición colombiana acusa ingreso ilegal de tropas de Estados Unidos al país

(EFE) — El senador Iván Cepeda, líder de la oposición colombiana, amenazó este lunes con acudir a los tribunales al alegar que el Gobierno no pidió autorización al Congreso para permitir el ingreso de tropas extranjeras en territorio nacional.

A través de una publicación en su cuenta de X, afirmó que “en mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional”.

El senador, que perdió en las elecciones presidenciales frente a Abelardo de la Espriella, denunció que el pasado 27 de agosto se registró un sobrevuelo de un helicóptero del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste).

“Este hecho fue informado oficialmente al país por el Comando Sur el 12 de septiembre con un mensaje e imágenes en su cuenta de X“, indicó el congresista.

La operación que denuncia Cepeda se realizó en el marco de una reunión entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, el 27 de agosto en Tumaco, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico.

El encuentro tuvo lugar un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde se reunió con la nueva cúpula militar colombiana y recibió información de personal de élite sobre las operaciones que llevan a cabo las tropas nacionales contra grupos dedicados al narcotráfico y otras actividades criminales en esa zona.

“Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República, que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173, numeral 4 de la Constitución Política”, apuntó Cepeda.

Tumaco constituye uno de los principales focos de atención de las autoridades colombianas por su ubicación estratégica, en la frontera con Ecuador, y por la presencia de organizaciones armadas y economías vinculadas al narcotráfico.

Colombia se incorporó a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El propio Comando Sur destacó que Colombia, como nuevo integrante de la coalición, es “un socio de larga data” de Estados Unidos en la lucha contra los carteles y un actor fundamental para la seguridad regional.

ANUNCIO ACCIÓN DE TUTELA POR PRESENCIA DE TROPAS EXTRANJERAS EN COLOMBIA Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política. En mi condición de Senador de la República no he sido… pic.twitter.com/imAAJp8ec2 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 21, 2026