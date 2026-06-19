Olivia Rodrigo revela que “sintió el olor” de fans que usan pañales para conseguir lugar en primera fila

Olivia Rodrigo sorprendió a los conductores de Kiss FM, Tyler West y Chloe Burrows, al responder una pregunta sobre las situaciones más incómodas que vivió como artista.

Consultada por el peor lugar en el que tuvo que usar el baño, la cantante reveló en cambio una observación sobre su propio público: “He estado en ciertos conciertos y festivales donde la gente usa pañales para poder estar en la primera fila del espectáculo”.

Olivia Rodrigo on people wearing diapers to festivals: “that’s been an experience as a performer that I have smelled.” pic.twitter.com/2yg0fAlvEf — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) June 17, 2026

Los pudo “oler”

La intérprete de “Drop Dead” agregó que esa ha sido una experiencia que pudo “oler” directamente como artista en el escenario. Rodrigo también comparó la situación con la caída de la bola de Año Nuevo en Times Square, señalando que muchos asistentes a ese evento adoptan la misma estrategia para no perder su lugar durante horas de espera.