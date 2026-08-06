Excanciller Walker pide pragmatismo del Gobierno tras alineamiento con Washington: “No tomar partido entre Estados Unidos y China”

El excanciller Ignacio Walker advirtió sobre el riesgo de que Chile adopte una posición de alineamiento con Estados Unidos en medio de su competencia estratégica con China y llamó al Gobierno a preservar la autonomía de la política exterior nacional.

En entrevista con CNN Chile Radio, Walker abordó la decisión del Ejecutivo de retirar al país del Movimiento de Países No Alineados después de 55 años de participación.

Aunque sostuvo que el bloque responde a una realidad propia de la Guerra Fría y llamó a “desdramatizar” la salida, afirmó que existen otras señales de la actual administración que podrían interpretarse como un acercamiento político e ideológico hacia Washington.

“Chile debiera tener la mejor relación con Estados Unidos, la mejor relación con China, pero velando por su autonomía, por la autonomía de la política exterior chilena”, planteó.

“No tomar partido” entre las potencias

Walker cuestionó que el Gobierno haya definido a Estados Unidos como el principal socio estratégico de Chile, especialmente considerando que China ocupa un lugar central en el comercio exterior del país.

“Cuando en el mundo estamos en una competencia estratégica entre Estados Unidos y China, optar por uno de los dos o declarar que es el principal socio estratégico puede ser interpretado como que está tomando partido”, sostuvo.

Consultado sobre cómo debería actuar el Ejecutivo, el excanciller respondió: “No tomar partido entre Estados Unidos y China”.

A su juicio, una política exterior pragmática también debe ampliar sus alianzas hacia India, Europa y el Indo-Pacífico, sin abandonar principios tradicionales como el derecho internacional, el multilateralismo y la solución pacífica de las controversias.

“Una política exterior pragmática no significa una política exterior cínica”, recalcó.

El exministro sostuvo que el verdadero riesgo no está necesariamente en abandonar el Movimiento de Países No Alineados, sino en la orientación general que podría adoptar la diplomacia chilena.

“Yo considero que existe como peligro de la política exterior chilena una ideologización o politización, porque creo que eso no sirve al interés nacional”, afirmó.

Walker vinculó esa preocupación con la cercanía política del presidente José Antonio Kast con figuras internacionales como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele y otros dirigentes de la derecha mundial.

También calificó como ingenua la expectativa de que la afinidad ideológica con Washington pudiera traducirse automáticamente en un trato favorable para Chile.

“Estados Unidos en la era Trump no tiene amigos o enemigos, tiene intereses”, señaló, aludiendo al arancel de 12,5% aplicado a productos chilenos.

Finalmente, insistió en que la política exterior debe estar guiada por los “principios, objetivos e intereses permanentes de Chile”, y no por afinidades partidarias con gobiernos extranjeros.