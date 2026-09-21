Dólar cae con fuerza más de $10 y pierde los $950 tras alza del cobre junto al retroceso del petróleo

El dólar cerró la primera sesión de la semana con fuerte retroceso superior a los $10 y perdió la barrera de los $950.

En concreto, el billete verde cerró la jornada en $948,1, con una caída de $11,3, en una sesión donde la baja se mantuvo sostenida durante todo el día, sin rebotes relevantes, reflejando un mercado inclinado a favor del peso chileno.

Menor tensión en Medio Oriente presiona al dólar

El principal impulso detrás del movimiento vino desde el exterior. Donald Trump señaló que estaría abierto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la Asamblea General de la ONU, gesto que el mercado interpretó como una posible distensión en el conflicto en Medio Oriente.

A esa señal se sumó la recuperación parcial de los flujos de petróleo saudíes, lo que en conjunto bajó la tensión geopolítica y el precio del crudo, reduciendo la búsqueda de refugio en el dólar a nivel global.

En ese marco, el petróleo cayó de los US$ 100 con el Brent hacia la tarde de la sesión, mientras que el WTI se acercó a los 90 dólares.

El cobre también aportó soporte a la moneda local, al mantenerse en niveles altos durante la jornada, lo que dio soporte al peso chileno tras cerrar en US$ 6,71 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Dólar encuentra soporte cerca de $947

En ese sentido, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, señaló: “El tipo de cambio profundiza las caídas durante la jornada y cotiza cercano a $947,5, alcanzando una zona técnica de soporte relevante. El movimiento se produce en medio de un cobre que continúa firme cerca de US$6,77 y, principalmente, de una fuerte caída del petróleo”.

“Para el USDCLP, la caída del petróleo toma especial relevancia porque reduce las presiones inflacionarias provenientes de la energía en EE.UU. y puede aliviar parte de la presión sobre las expectativas de tasas. De hecho, junto con la caída del crudo, hoy también se han moderado los rendimientos del Tesoro estadounidense”, detalló.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, proyectó un escenario alcista y bajista para la divisa estadounidense:

“Escenario alcista: Si las conversaciones entre EE.UU. e Irán no se concretan o vuelve la tensión, el dólar podría recuperar parte de lo perdido y regresar a la zona de $952–$955“.

“Escenario bajista: Si el mejor ánimo se sostiene y el cobre sigue firme, la caída podría extenderse hacia los $943–$945, niveles que no se veían hace varias semanas”, puntualizó.