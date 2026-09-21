Unión Europea, Canadá y Brasil firman declaración en defensa del multilateralismo: “Trabajar juntos en apoyo de la paz”

(EFE).- La Unión Europea, Canadá, Brasil, la India y otros países firmaron este lunes una declaración e que sella el compromiso de crear un frente común en defensa del multilateralismo ante amenazas como la polarización, la propagación de los conflictos, el proteccionismo o las violaciones del derecho internacional.

La Declaración de los Socios por el Multilateralismo, impulsada también por Australia, Kenia y Barbados en el marco de la celebración esta semana de la Asamblea General de la ONU, aspira a sumar el apoyo de otros socios internacionales.

En ella, los firmantes apuntan a los rápidos cambios en el orden mundial y los retos que enfrentan la paz y la seguridad internacional, que ponen en peligro la cooperación global.

Advierten asimismo de que la interdependencia económica se usa cada vez más “como fuente de influencia”, lo que perturba el comercio, las cadenas de suministro o la financiación del desarrollo.

La declaración subraya también que desafíos globales como la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y el rápido desarrollo de tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, “requieren una cooperación más sólida y una provisión más eficaz de bienes públicos globales”.

Por ello, los firmantes se comprometen a “trabajar juntos en apoyo de la paz, la estabilidad, el desarrollo inclusivo y sostenible, la prosperidad compartida, la dignidad humana y los derechos para todos”.

Avalan el sistema multilateral fundado en la Carta de las Naciones Unidas, y subrayan que es necesario “mantener y hacer cumplir las normas, principios y compromisos que siguen siendo esenciales para el orden internacional”.

Reafirman su compromiso con el derecho internacional y la aplicación de marcos internacionales como el acuerdo de París contra el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Además, reconocen los retos que plantea el aumento de las desigualdades que deben, dicen, “abordarse mediante esfuerzos conjuntos”, y se comprometen a fortalecer una cooperación multilateral “abierta, justa, equitativa, inclusiva, interconectada y práctica”.

En ese sentido, acuerdan además trabajar juntos “para reformar y fortalecer las instituciones multilaterales”, a fin de que estén mejor capacitadas para prevenir conflictos, responder a crisis o promover el comercio justo, entre otros objetivos.

También apoyan una cooperación económica “justa, abierta, resiliente, predecible e inclusiva”, con cadenas de suministro globales “más diversificadas y resilientes” y una coordinación más sólida en finanzas internacionales, o en la inteligencia artificial.

Por último, la declaración enfatiza que “en un momento de transformación global y creciente presión sobre el orden internacional”, los firmantes eligen como base de sus esfuerzos colectivos “la cooperación, el respeto al derecho internacional, el multilateralismo y la responsabilidad compartida”