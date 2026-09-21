“Es un reconocimiento a su historia”: Gobierno respalda feriado regional por la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes

En la conmemoración del 183.º aniversario de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, el vicepresidente Claudio Alvarado anunció que el Gobierno apoyará la medida que busca decretar como feriado regional cada 21 de septiembre con motivo de la conmemoración de este hito.

El vicepresidente asistió a la inauguración de la Plaza Archipiélago de Chiloé, en la comuna de Punta Arenas. Luego, participó en la ceremonia oficial por la toma de posesión del estrecho.

Alvarado reveló que “en conversación con el presidente José Antonio Kast durante la mañana de hoy, les puedo señalar que, como gobierno, hemos decidido apoyar que el 21 de septiembre sea feriado regional en Magallanes“.

“Lo hacemos como un reconocimiento a su historia, a su identidad y al aporte de tantas generaciones que han hecho patria en este territorio austral”, expresó.

En ese sentido, el Vicepresidente agregó que “el mandato del Presidente Kast, aquí donde debemos estar junto a las comunidades, desplegándonos por el territorio y más aún en fechas que son muy relevantes para la historia de nuestro país. Ese es el sentido de estar acá, compartiendo con la comunidad una fecha que todos los magallánicos tienen grabada en el pecho y que la celebran con orgullo y con emoción”.

La hazaña de la goleta Ancud: “Ante las dificultades, nunca hay que rendirse”

Además, resaltó el significado de la hazaña de la goleta Ancud para la soberanía chilena sobre el estrecho. Alvarado sostuvo que “hoy día lo que significa tener soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, conectar dos océanos, es fruto de la hazaña de la goleta Ancud, que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha adversidad”.

“Recordemos que fueron cuatro meses, y dentro de ese período de tiempo, algunos tuvieron que regresar en botes a remo a Ancud a buscar repuestos por los daños que había sufrido la embarcación producto de los temporales”, agregó.

En esa misma línea, el vicepresidente añadió que “aquí hay una muestra clara, efectiva y real de que la adversidad se enfrenta, que la adversidad se le gana con mucha fuerza, con convicción, con abnegación, con perseverancia. Yo creo que ese es el principal mensaje. Ante las dificultades, nunca hay que rendirse“.