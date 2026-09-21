Fiestas Patrias: ¿Cuándo tendremos nuevamente un feriado XL y cómo serán las de 2027?

Recién terminaron las celebraciones de Fiestas Patrias, pero muchas personas ya empiezan a pensar en las celebraciones de los próximos años.

Este 2026 los festejos fueron algo más acotados, ya que el 18 y 19 de septiembre cayeron viernes y sábado, respectivamente. Por eso, surge la duda sobre cómo será esta fecha en 2027 y cuándo tocará un nuevo “feriado XL”.

¿Cómo serán las Fiestas Patrias en 2027?

El próximo año, el 18 y 19 de septiembre serán sábado y domingo , respectivamente. Sin embargo, las celebraciones tendrán tres días debido a una norma que establece un feriado adicional cuando ambas fechas caen durante el fin de semana.

, respectivamente. Sin embargo, las celebraciones tendrán tres días debido a una cuando ambas fechas caen durante el fin de semana. La medida está establecida en la Ley 20.983, publicada en 2016 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que contempla este feriado cuando el 18 y 19 coinciden con sábado y domingo.

Así, el viernes 17 de septiembre de 2027 será feriado, por lo que las Fiestas Patrias se extenderán desde el viernes hasta el domingo.

¿Cuándo hay un nuevo “feriado XL”?