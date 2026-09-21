Fiestas Patrias: ¿Cuándo tendremos nuevamente un feriado XL y cómo serán las de 2027?

Recién terminaron las celebraciones de Fiestas Patrias, pero muchas personas ya empiezan a pensar en las celebraciones de los próximos años.
Este 2026 los festejos fueron algo más acotados, ya que el 18 y 19 de septiembre cayeron viernes y sábado, respectivamente. Por eso, surge la duda sobre cómo será esta fecha en 2027 y cuándo tocará un nuevo “feriado XL”.
¿Cómo serán las Fiestas Patrias en 2027?
- El próximo año, el 18 y 19 de septiembre serán sábado y domingo, respectivamente. Sin embargo, las celebraciones tendrán tres días debido a una norma que establece un feriado adicional cuando ambas fechas caen durante el fin de semana.
- La medida está establecida en la Ley 20.983, publicada en 2016 durante el gobierno de Michelle Bachelet, que contempla este feriado cuando el 18 y 19 coinciden con sábado y domingo.
- Así, el viernes 17 de septiembre de 2027 será feriado, por lo que las Fiestas Patrias se extenderán desde el viernes hasta el domingo.
¿Cuándo hay un nuevo “feriado XL”?
- Para encontrar un descanso más extenso habrá que esperar hasta 2028. Ese año, el 18 y 19 de septiembre serán lunes y martes, por lo que, sumados al sábado 16 y domingo 17, habrá cuatro días consecutivos de celebraciones.
- No obstante, el siguiente “feriado XL” de Fiestas Patrias llegará en 2029. Ese año, el 18 y 19 de septiembre serán martes y miércoles, por lo que el lunes 17 también será feriado.
- La medida está contemplada en la Ley 20.215, que establece un feriado adicional cuando el 18 y 19 de septiembre caen martes y miércoles, o miércoles y jueves.
- De esta forma, en 2029 habrá cinco días consecutivos de descanso, desde el sábado 15 hasta el miércoles 19 de septiembre.
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