FA se reúne con la CUT para abordar plan de reactivación económica y creación de empleos

Durante este lunes, el Frente Amplio (FA) sostuvo una reunión con dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para abordar la situación de desempleo en el país e intercambiar propuestas para reactivar la economía.

La timonel del FA, Gael Yeomans, subrayó que existe interés por parte de las organizaciones sindicales y de la oposición en elaborar un plan que reactive el empleo.

“Queremos ponernos a disposición de un diálogo abierto que incorpore a los trabajadores, que incorpore al mundo político y su diversidad para realmente construir una propuesta que genere más empleo”, comentó.

Por su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, señaló: “Es una preocupación para esta Central que más de un millón de compañeros y compañeras estén buscando trabajo. Es una preocupación social y la consideramos una crisis, pero las crisis no se resuelven provocando otras crisis, es decir, bajando la condición de los trabajadores”.

Desde la CUT enfatizaron que es importante que el sector privado realice inversiones.

El secretario general de la CUT, Eric Campos, puso el foco en la situación laboral de las mujeres y en la necesidad de avanzar en políticas de cuidados y reconversión laboral.

“Si queremos resolver el empleo o ayudar a resolver el empleo en un segmento tan importante como las mujeres entre 24 y 34 años, es fundamental resolver ahora el proyecto de ley de Sala Cuna que garantice a todas las trabajadoras que van a tener quién cuide a sus hijos para poder salir a trabajar”, afirmó.

Campos agregó que “tenemos que hacer un plan de reconversión nacional que le dé una labor fundamental al Sence y a las OMIL. Tenemos que ir a ver por qué hay trabajadores que les cuesta tanto encontrar empleo, y eso no se hace ni bajando los impuestos ni haciendo recortes, se hace fortaleciendo el Estado, poniendo más gasto público y respetando la voz de los trabajadores”.

¿Qué propone el Frente Amplio?

La colectividad busca articular una respuesta integral frente al desempleo, combinando la reactivación de la inversión pública, la creación de oportunidades de empleo, el fortalecimiento del sistema de cuidados y la reconversión laboral.

El plan propone recuperar y acelerar la inversión pública en áreas como Obras Públicas, Salud y Vivienda; reforzar los incentivos al primer empleo para jóvenes; avanzar en una Sala Cuna sin copago y con financiamiento suficiente para fortalecer la oferta pública; ampliar el programa 4 a 7; impulsar mecanismos de reconversión y colocación laboral, especialmente en la construcción; y abrir un diálogo entre trabajadores, empleadores y especialistas para anticipar los efectos de la automatización sobre el empleo.