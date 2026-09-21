Ministro Poduje anuncia inversión de US$200 millones para reactivar el empleo en la construcción

En un encuentro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el ministro de Vivienda, Iván Poduje, adelantó detalles del plan para el sector que pretende impulsar el Gobierno para reactivar el empleo.

En ese contexto, el titular de Vivienda anunció que se contempla una inversión de US$200 millones hasta el término de este año.

El secretario de Estado explicó que se pretende sumar nuevas obras con el objetivo de construir canchas, parques, sedes y pavimentaciones.

“Vamos a acelerar la entrega de vivienda y la entrega de obras y vamos a sumar nuevas obras que no estaban mediante mecanismos de asignación de subsidios rápidos que tenemos, como el DS-27, para hacer canchas, parques, sedes y pavimentar calles que no estaban, sobre todo en regiones, y para construir nuevas viviendas”, detalló.

Según publicó La Tercera, el Ejecutivo, ante una tasa de desocupación que alcanzó el 9,5%, pretende impulsar la inversión pública a través de los ministerios de Obras Públicas y Vivienda. Además, busca fortalecer los subsidios y las medidas para el sector agrícola.

La Mesa Directiva Nacional CChC, encabezada por el presidente Raimundo Rencoret, sostuvo una reunión protocolar con el ministro de @Minvu, @MinistroPoduje, y la subsecretaria de la cartera, Natalia Aguilar, donde abordaron la situación del sector y los desafíos para impulsar la… pic.twitter.com/IWSTCNHZvA — Cámara Chilena de la Construcción (@CChC_Chile) September 21, 2026

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Los detalles del plan de activación del empleo por la emergencia laboral en el sector de la construcción se darán a conocer este martes 22 de septiembre.