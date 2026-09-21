Paramount llega a acuerdo con estados de EE.UU. y despeja el camino para fusionarse con Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. alcanzó un acuerdo con California y otros estados que habían demandado para bloquear su adquisición de Warner Bros. Discovery Inc.

El pacto, que se espera sea anunciado en las próximas horas, despejaría el camino para una de las mayores fusiones en la historia de Hollywood.

De acuerdo con información de Bloomberg, las conversaciones se cerraron durante el fin de semana, luego de que cuatro estados que se oponían a los términos acordados con California terminaran cediendo.

Paramount, matriz de CBS, MTV y otros negocios de medios, anunció en febrero la compra de Warner Bros. tras superar la oferta de su rival Netflix Inc. La operación, valorada en US$ 110.000 millones, combinará a dos de los estudios cinematográficos más emblemáticos de Hollywood, dos de los principales servicios de streaming por suscripción y dos de las mayores operadoras de canales de televisión por cable.

Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota fueron los últimos en resistirse a sumarse al acuerdo, pero finalmente concluyeron que continuar la batalla legal sin el respaldo de California no resultaba justificable en términos de costos.

Paramount enfrentaría sanciones si no estrena 30 películas al año

Entre los términos del acuerdo figuraría una sanción económica si la compañía no cumple con su compromiso de estrenar 30 películas al año en salas de cine.

Según reportó Bloomberg, las conversaciones contemplaron que Paramount deba pagar US$ 30 millones por cada filme que quede por debajo de esa meta anual, y que incluso podría verse obligada a vender su participación en Miramax, el estudio detrás de películas como Pulp Fiction, en caso de incumplir de forma reiterada ese objetivo.

De aprobarse los términos definitivos, el acuerdo evitaría que Paramount deba pagar a Warner Bros. una multa por atraso de US$ 7 millones diarios, cargo que estaba fijado para comenzar a regir el 1 de octubre.

Demanda contra la compra de Warner Bros.

Pese a que reguladores de cerca de 70 jurisdicciones ya habían aprobado la operación, 12 fiscales generales estatales y el sindicato Writers Guild demandaron para frenarla, argumentando que reduciría la competencia en la distribución de cine y televisión por cable, encarecería los precios para los consumidores y, en el caso del gremio de guionistas, presionaría a la baja sus salarios.

En las semanas previas al acuerdo, Paramount había presentado ofertas para intentar cerrar las demandas, entre ellas el compromiso de estrenar 30 películas al año en cines y aumentar la producción de series de televisión.