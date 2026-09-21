María Corina Machado respalda propuesta del senador de EE.UU. para fijar fecha de elecciones en Venezuela

(CNN Español)— La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado respaldó este domingo la propuesta del senador republicano estadounidense Bernie Moreno de establecer una fecha para celebrar elecciones en Venezuela.

Machado respondió en su cuenta de X a las declaraciones de Moreno en una entrevista con Fox News, en las que el senador por Ohio propuso celebrar las elecciones el 24 de julio de 2027, fecha del natalicio de Simón Bolívar.

“Gracias por su liderazgo y claridad respecto a la importancia crucial de unas elecciones presidenciales libres en Venezuela”, escribió Machado.

“Una Venezuela democrática es esencial no solo para la estabilidad de nuestro hemisferio, sino también para los intereses estratégicos de seguridad nacional de los Estados Unidos”, agregó.

“He sugerido el 24 de julio del próximo año”, dijo el senador, quien explicó que la fecha coincide con el cumpleaños de Bolívar, a quien describió como “el libertador de Venezuela” en América Latina.

Sobre el posible regreso de Machado al país, Moreno dijo: “Ella debería regresar cuando quiera regresar. Es una persona libre”.

En el mensaje en el que compartió el clip de la entrevista con Fox, Moreno también dijo que proponía “la celebración de elecciones libres y justas” como parte esencial “para completar la transición democrática y bajo el firme liderazgo del presidente Trump”.

La propuesta de Moreno se produce semanas después de que los gobiernos de Donald Trump y Delcy Rodríguez anunciaran un acuerdo para el desarrollo del sector petrolero venezolano. Según lo anunciado, el pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con potencial para producir unos 65.000 millones de barriles.

Machado cuestionó que el acuerdo para la explotación de los pozos sea firmado por un “régimen ilegítimo”, en referencia a las autoridades chavistas, aunque también destacó el carácter estratégico de la asociación entre Washington y Caracas y sostuvo que “todos necesitamos que las cosas se hagan bien” para garantizar inversiones sostenidas bajo condiciones de rentabilidad y seguridad.

Rodríguez asumió como presidenta encargada después de la operación militar estadounidense del 3 de enero en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro. Aunque condenó inicialmente la acción, posteriormente expresó su disposición a mantener una relación de colaboración y respeto con Washington. Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en marzo.

Machado dijo recientemente en una entrevista con el Wall Street Journal desde Panamá que planea regresar a Venezuela y presionar por nuevas elecciones. “Creo que mi presencia será un elemento de estabilidad, una fuerza que ayudará a ordenar y canalizar esta energía de manera cívica hacia un proceso electoral”, afirmó.