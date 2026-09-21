Pucobre estima pérdida de US$ 12 millones tras desprendimiento en domo de acopio de su Planta San José

Este lunes, la minera Pucobre informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el 16 de septiembre se produjo un desprendimiento parcial de la cubierta del domo de acopio de mineral de su Planta San José, instalación destinada al procesamiento de concentrados, lo que obligó a reducir las operaciones de molienda y la producción de concentrados de cobre.

La compañía indicó, a través de un hecho esencial, que las razones del incidente se encuentran bajo investigación.

De acuerdo con la minera, la producción a plena capacidad podría reanudarse dentro de aproximadamente tres semanas, una vez finalizadas las labores de desmontaje controlado de la estructura y la evaluación de alternativas para el encapsulamiento del mineral, trabajos que ya están en curso.

Pucobre detalló que los daños ocasionados afectarán parcialmente los despachos de concentrados en el corto plazo, los que serán reprogramados para los meses siguientes.

La empresa agregó que aprovechará el período de menor actividad para adelantar mantenciones de la Planta San José que estaban programadas para más adelante, con el objetivo de minimizar el impacto sobre sus operaciones.

Incidente tendría un impacto de US$ 12 millones en 2026

Con los antecedentes disponibles a la fecha, la compañía estimó que la menor producción derivada del incidente tendrá un efecto negativo de aproximadamente US$ 12 millones en sus estados de resultados de 2026.

Pucobre advirtió, sin embargo, que tanto los plazos como los impactos informados corresponden a estimaciones preliminares, que dependerán del ritmo de avance de los trabajos de recuperación del domo.

La minera precisó que el incidente no causó daños a personas y que ya activó las pólizas de seguro correspondientes, además de adoptar las medidas necesarias para restablecer sus operaciones y mitigar los efectos de la contingencia, resguardando la seguridad de sus trabajadores.