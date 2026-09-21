Caso Grollmus: 18 condenados suman más de mil años de cárcel por ataque armado e incendio en Contulmo

Un total de 1.055 años de cárcel suman las condenas contra los 18 responsables del ataque armado a la familia Grollmus y el incendio del molino ocurrido el 29 de agosto de 2022 en Contulmo, región del Biobío. Cinco de ellos recibieron penas superiores a los 80 años.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete reveló la sentencia de los 18 condenados por delitos de incendios, homicidios calificados, robos con intimidación, entre otros actos.

La pena más alta, de más de 80 años de presidio, la recibieron cinco de los 18 condenados, pertenecientes a los líderes de la Resistencia Mapuche Lafkenche.

Además, cinco condenados recibieron 65 años de presidio y los otros cinco restantes deberán cumplir 34 años de privación de libertad.

Tres de los 18 eran adolescentes al momento de cometer los hechos; dos quedaron con internación en régimen cerrado y el tercero con libertad vigilada.

La sumatoria de todas las sentencias es de 1.055 años de cárcel, las que incluyen las sanciones a los adolescentes.

Fiscalía: “La violencia no puede quedar impune”

Tras conocerse las penas, el fiscal (s) de la región, Michelangelo Bianchi, respaldó las sentencias establecidas por la justicia, afirmando que “son una señal clara: en Chile, quienes atacan a personas, destruyen patrimonio y utilizan armas para sembrar violencia tienen que responder ante la justicia”.

“Más de 80 años de cárcel en conjunto reflejan la gravedad de los hechos y el daño que provocaron a las víctimas y a toda una comunidad“, agregó.

Además, el fiscal (s) abordó el rol del Ejecutivo en el trabajo para enfrentar la violencia en la provincia de Arauco y destacó la coordinación entre las distintas instituciones del Estado.

“Como Gobierno estamos trabajando para que la violencia no se normalice en la provincia de Arauco ni en ningún lugar de la región del Biobío. Vamos a seguir fortaleciendo el trabajo de las policías, del Ministerio Público y de todas las instituciones del Estado para recuperar el control territorial y entregar seguridad a las familias de nuestra región”.

“Aquí hay una señal muy concreta: la violencia no puede quedar impune y el Estado va a seguir avanzando para recuperar la seguridad“, concluyó.