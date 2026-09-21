Renovación Nacional propone medidas para enfrentar el desempleo en Chile con US$1.000 millones en subsidios al empleo

Renovación Nacional (RN) propuso fortalecer el plan de empleo del Gobierno con un paquete de medidas que contempla US$1.000 millones para subsidiar nuevas contrataciones formales y el fortalecimiento del FOGAPE para facilitar el acceso a crédito de las pymes, como respuesta a las cifras de desempleo en Chile.

En la colectividad destacaron el plan del Ejecutivo “Modo Empleo”, lanzado en julio. En el cual se anunciaron $50.000 millones para crear 50.000 empleos formales en 4 meses, distribuidos en $25.000 millones en subsidios a la contratación.

“RN reconoce el mérito de la iniciativa y plantea dos medidas —en línea con medidas exitosas del expresidente Sebastián Piñera— que amplían esa misma lógica de intervención a una escala y con un rigor de diseño mayores, sumando además un instrumento de crédito que el paquete del Gobierno no contempla”, sostiene el comunicado.

Por ello, la tienda política sumó dos nuevas sugerencias para hacer frente a la cifra de desempleo en Chile.

Subsidio al nuevo empleo formal

La propuesta contempla destinar US$1.000 millones a un subsidio directo de US$250 mensuales por trabajador, durante 12 meses, para financiar 300.000 nuevas contrataciones formales. Considerando un escenario conservador de 50% de adicionalidad —empleos que no se habrían generado sin el beneficio—, el efecto neto sería de unos “150.000 puestos de trabajo, lo que podría reducir el desempleo entre 1,3 y 1,5 puntos porcentuales“.

Para alcanzar el máximo impacto, se plantea replicar el diseño de “Contrata 2020”, con una línea base de trabajadores por empresa, subsidio solo para aumentos netos de dotación y exclusión de personas recientemente desvinculadas de la misma empresa.

Fortalecimiento del FOGAPE:

Este programa puede utilizarse como una herramienta de apoyo a las pymes, mediante garantías estatales que faciliten el acceso a crédito y alivien sus problemas de liquidez, sin requerir un gasto fiscal directo significativo ni una nueva ley, por lo que podría implementarse rápidamente a través de la banca.

En conjunto, la propuesta busca ampliar la escala del plan de empleo del Gobierno, en donde los US$1.000 millones destinados al subsidio equivaldrían a unas 18 veces el presupuesto de Modo Empleo y permitirían financiar hasta 300.000 contrataciones por 12 meses, mientras que el FOGAPE añadiría una vía de financiamiento para las pymes que no contempla el programa gubernamental.