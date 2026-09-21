“Lo que hay que soñar hay que vivirlo”: El libro que recorre la trayectoria musical de El Macha, de la cumbia al bolero

Es viernes 18 de septiembre de 2026 y la celebración de las Fiestas Patrias se da en medio de un temblor y una jornada calurosa en la ciudad. Algunos disfrutan de un asado, empanadas, chicha, cerveza y el infaltable terremoto en sus hogares. Mientras, otros se preparan para la fiesta dieciochera en el Hipódromo Chile, donde uno de los platos fuertes de la jornada es Chico Trujillo y Damas Gratis, referentes de la cumbia chilena y argentina.

Chico Trujillo se presentó durante la tarde, con un sol que pegaba fuerte en la comuna de Independencia, ubicada en la zona norte de la Región Metropolitana. Apenas salieron al escenario, se sintió una vibra electrizante: palmas, saltos y gritos. La cumbia chilombiana, con sabrosura, rebeldía y también con toques de mosh entre los más jóvenes del público, reunió a diversas generaciones que disfrutan de la música. La tierra que saltaba con los movimientos de la multitud y la sed no eran impedimentos, y el clímax llegó con La Escoba.

Aunque también hubo momentos de calma y de memoria, con el homenaje al cantautor Víctor Jara a través de su canción El derecho a vivir en paz.

En el cierre del show, los ritmos nortinos fueron los protagonistas, acompañados de la diablada y su baile corporal: una oda a la cultura latinoamericana.

El vocalista de esta popular banda de cumbia es Aldo Enrique Asenjo Cubillos, conocido en la escena musical como “Macha”, quien cuenta con una destacada trayectoria. Pero antes del éxito hay una historia, y eso es lo que cuenta Cristóbal González Lorca en su libro Lo que hay que soñar hay que vivirlo, que en sus páginas hace un recorrido por los comienzos y el despegue musical de El Macha.

Con una pluma ligera, Cristóbal es uno más en este viaje cumbiero. No figura como turista, sino como parte de un libro construido desde la camaradería, el respeto y la admiración de alguien que cree que la música no es un camino individual, sino colectivo.

De La Floripondio a Macha y el Bloque Depresivo

Aldo Asenjo nació en el sector de El Retiro, en Quilpué, pero creció en Villa Alemana, en la V Región. Su primera banda fue La Floripondio y su primer escenario, la micro. Su motivación para crear música fue respondida en el extinto programa de TVN El Mirador: “Necesidad, descarga, violencia, ganas, deseo, pateadura, solvencia, densidad y capacidad”.

Según explica Cristóbal en su libro, esta banda “siempre tuvo muchos vértices: el rock, el punk, la experimentación y lo extremo, así como también el ska y el reggae. Las atmósferas, el viaje, lo onírico y, desde luego, la celebración, la juerga, la fiesta. Es un proyecto que nació en un contexto de búsqueda identitaria y expresiva. Su música contiene reclamo y rabia, pero también celebración y euforia”. Su primer disco fue Muriendo con las botas puestas (1995).

A medida que uno avanza en el libro, va comprendiendo los inicios de El Macha, su visión de la música y también su propia ética como artista, donde la fama y las luces nunca fueron su propósito. El rumbo fue siguiendo su curso y, tras una extensa gira por Europa, surgió la necesidad de crear otra banda, esta vez bajo el concepto de la cumbia chilombiana.

Este libro recoge la declaración de Juanito Gronemeyer, percusionista y uno de los fundadores de Chico Trujillo, realizada en el aniversario de los 20 años de la banda, donde explica el origen de este grupo: “Llegamos con unas ganas incontenibles de hacer una nueva banda, una que nos identificara como latinos. Como los chilenos, sudacas, gozadores que somos, o tratamos de ser”. La primera tocata, que estaba programada en un pub de Valparaíso, terminó en el living de una casa.

El primer disco fue Chico Trujillo y la Señora Imaginación (2001) y luego llegó Cumbia Chilombiana(2006), dos álbumes que contienen temas que se siguen escuchando hasta hoy en Fiestas Patrias, Año Nuevo y en cualquier celebración donde la cumbia termina siendo protagonista.

Con más de dos décadas de trayectoria y giras nacionales e internacionales, Chico Trujillo no se encandiló con los flashes y ha sido promotor del legado de la cultura popular. La banda ha realizado tributos a Pedro Lemebel y también integró el trabajo de la inolvidable Katiuska Molotov, con quien compartió escenario en distintas ocasiones.

A través de diversas fuentes, extractos de entrevistas y análisis de voces especializadas en cultura, Cristóbal nos muestra conciertos emblemáticos, el sentir colectivo de la cumbia, el vínculo que unió a Macha y Joe Vasconcellos y el camino que llevó a la creación de la tercera banda: Macha y El Bloque Depresivo.

Con esta agrupación aparece otra faceta del artista: el bolero, la nostalgia, el abrir el corazón y llorar a destajo por esas pérdidas y amores no correspondidos.

El libro recoge una columna publicada por Jordi Berenguer, donde indaga en sus inicios: “Al comienzo eran solo un bloque, es decir, tocando unos tres o cuatro temas en las actuaciones de Chico Trujillo. Y aparecían en escena dos o tres músicos nuevos, para complementarse con algunos integrantes de la banda, y tocar un par de boleros y versiones más acústicas de temas del propio conjunto”.

En el presente, cuentan con una gran popularidad tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, en diciembre realizarán su segundo concierto en el Estadio Nacional, con entradas agotadas. En un mundo tan líquido y efímero, es un privilegio contar con la simpleza y la intimidad que ofrece un concierto de Macha y el Bloque Depresivo.

Para los fanáticos de la cumbia y de la cultura popular, el libro Lo que hay que soñar hay que vivirlo tiene que ser de cabecera, porque no solo es un perfil de El Macha, sino también un recorrido por la historia de la música chilena desde el retorno de la democracia hasta la actualidad.

Ficha técnica

Autor: Cristóbal Fernando González Lorca

Temática: Actualidad

Editorial: Planeta

Páginas: 144