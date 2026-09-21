Petróleo cae de los US$ 100 luego de que el tráfico por el estrecho de Ormuz alcanzara su máximo en seis meses

Un fuerte retroceso tuvo el petróleo este lunes luego de que el conflicto bélico en Medio Oriente sufriera una desescalada y aumentara el flujo de tráfico por el estrecho de Ormuz.

En concreto, el Brent cotizó hacia la tarde en US$ 99,87 por barril, con una caída de 3,85%, tras llegar a cotizar en un mínimo de sesión de US$ 99,00.

Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 4,15%, hasta los US$ 92,09, con un piso intradía de US$ 91,19.

El movimiento marcó una de las correcciones más notorias del petróleo en las últimas semanas, luego de que el mercado deshiciera parte de la prima de riesgo geopolítico incorporada tras semanas de interrupciones en el suministro de Medio Oriente.

Arabia Saudita aumenta sus exportaciones de crudo

El principal factor detrás de la caída fue una mejora significativa en la capacidad de exportación de Arabia Saudita. El reino logró redirigir con éxito sus envíos de crudo, elevando sus exportaciones muy por sobre los niveles registrados en agosto, lo que convenció a los operadores de que lo peor del shock de oferta habría quedado atrás.

Un titular adicional que reforzó la narrativa de alivio fue que los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz alcanzaron su nivel más alto en seis meses, gracias a operaciones de limpieza de minas realizadas por Estados Unidos, según informó el Comando Central de ese país (CENTCOM).

Petróleo reduce la prima de riesgo geopolítico

En ese marco, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, explicó que la caída del Brent refleja una reducción de la prima geopolítica que el mercado había incorporado durante las últimas semanas.

“El dato más importante es que los flujos de crudo y GNL a través del estrecho de Ormuz han alcanzado máximos de seis meses, lo que disminuye el riesgo inmediato de una interrupción severa en la principal ruta energética de Medio Oriente, mientras la posibilidad de contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán también reduce la probabilidad asignada a una nueva escalada”, señaló.

Asimismo, indicó que eso no significa que el mercado haya vuelto a una situación cómoda: “Siguen existiendo restricciones logísticas, la principal tubería saudí hacia el Mar Rojo continúa afectada, los costos de transporte marítimo permanecen elevados y el mercado de combustibles refinados, especialmente el diésel, continúa muy tensionado”.

En esa línea, la analista aseveró que la corrección bajo US$ 100 debe interpretarse como una compresión del premio por riesgo de guerra, no necesariamente como el inicio de una tendencia bajista estructural del petróleo.

“Si los flujos por Ormuz se mantienen y la vía diplomática avanza, el Brent podría seguir perdiendo prima geopolítica; si reaparecen ataques sobre infraestructura o problemas de navegación, el mercado todavía conserva suficiente fragilidad física como para recuperar rápidamente parte de esas pérdidas“, cerró.